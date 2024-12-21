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حوادث

إحالة عصابة النصب على أصحاب المصانع في الزيتون للمحاكمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة الزيتون بإحالة تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على أصحاب المصانع في الزيتون، لمحكمة الجنايات.
ضبط عصابة النصب في الزيتون
وكان قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من مالك شركة لتعبئة المواد الغذائية، بتضررهم من أحد الأشخاص لسابقة اتفاقه معهم على التقابل بدائرة القسم لشراء عدد من عبوات السلع الغذائية نظير مبلغ مالى محدد، إلا أنه عقب تحميلها على دراجة نارية "تروسيكل" قام بمغافلتهم والاستيلاء عليها وفر هاربا دون سداد قيمتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وعثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها عدد من عبوات السلع الغذائية "متحصلات الواقعة" - مبلغ مالى حصيلة نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على مالكى المصانع، وارتكابهم (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة الزيتون قسم شرطة الزيتون قسم شرطة السلام

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