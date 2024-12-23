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خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني: الغفلة عن العدو قد تجعله يهاجمنا بشكل مباغت

قائد الحرس الثوري
قائد الحرس الثوري الإيراني، فيتو

قال  الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين:" ندعم جبهة المقاومة بكل الوسائل المتاحة، لكنها تنتج أسلحتها بنفسها".

الحرس الثوري الإيراني يدعم جبهة المقاومة 

وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيانه:" نعلم جيدًا أن الغفلة عن العدو قد تجعله يهاجمنا بشكل مباغت".

وفي السياق ذاته طالب رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، في رسالة وجهها إلى المستوى السياسي بمهاجمة إيران مباشرة وخوض معركة معها "وجها لوجه"، على خلفية الضربات التي توجهها جماعة الحوثي ضد تل أبيب من اليمن.

وقال برنياع، في مناقشات أمنية أوردتها القناة 13 الإسرائيلية، أمس الأحد، إنه "على خلفية هجوم الحوثيين على إسرائيل في الأيام الأخيرة، يجب مهاجمة إيران بشكل مباشر، وعدم الاكتفاء بالأنشطة المستهدفة في صنعاء".

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وأضاف رئيس الموساد: "علينا خوض الحرب وجهًا لوجه.. إذا ضربنا الحوثيين فقط فليس من المؤكد أننا سنتمكن من إيقافهم".

واجتمع أمس الأحد، مجلس الوزراء السياسي الأمني ​​في قيادة المنطقة الشمالية، وناقش القتال ضد  الحوثي ووقف إطلاق النار في لبنان، وفق ما أوردت القناة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "كما تصرفنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لمحور الشر الإيراني، سنتحرك ضد الحوثيين".

وأردف: "نحن لا نتصرف بمفردنا. الولايات المتحدة، ودول أخرى تقف معنا، وينظرون إلى الحوثيين على أنهم يشكلون تهديدا ليس فقط للملاحة البحرية، بل للنظام الدولي كله".

وتوعد نتنياهو بالتحرك "بقوة وإصرار وحنكة"، ضد أنشطة الحوثي، مبينًا أنه “حتى لو استغرق الأمر وقتًا، فإن النتيجة ستكون نفسها”.

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الحرس الثوري الموساد الاسرائيلي إسرائيل إيران

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