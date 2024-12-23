الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب توتنهام يكشف أسباب السقوط المرير أمام ليفربول

ليفربول وتوتنهام،
ليفربول وتوتنهام، فيتو

أبدى الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، أسفه للخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريقه بنتيجة 3/6 أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

أسباب سقوط ليفربول 

وقال مدرب توتنهام في تصريحات للموقع الرسمي لناديه عقب نهاية اللقاء: "بالطبع هزيمة مؤلمة بالنسبة لنا، وليفربول فريق رائع وكانوا رائعين للغاية، لقد افتقدنا قدرا من الحيوية بالتأكيد، لكن هذا هو الموقف الذي نحن به الآن، لقد كانت المباراة صعبة وبعيدة علينا كثيرا".

وأضاف: "لم أقلل أبدا من التزام اللاعبين ومجهودهم، كانوا دائما مهتمين وواثقين من العمل الذي نقوم به، وكانت عودتنا في النتيجة دليل على ذلك، لكنك تحتاج إلى أن تكون في مستوى آخر جسديا ومن حيث الإمكانيات من أجل أن تقوم بما تريده أمام الفرق الكبيرة، لقد كانوا رائعين جدا.

وبحديثه عن المدافع ديستيني أودوجي الذي تعافى من الإصابة، قال مدرب توتنهام: "نأمل في أن يكون بخير، لقد وضعته على مقاعد البدلاء اليوم ونأمل في أن يكون قريبا من العودة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي ا توتنهام مقاعد البدلاء مدرب توتنهام

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يهزم مونزا 2-1

منتخب السعودية يحقق رقما سلبيا جديدا في خليجي 26

رينارد يجري تغييرا في منتخب السعودية ببطولة خليجي 26

الدوري الإسباني، مبابي يقود هجوم ريال مدريد ضد إشبيلية

ads

الأكثر قراءة

عمرو أديب يفقد صوته على الهواء ويوجه رسالة قوية للأهلي وجماهيره

ثلاثة مرشحين لخلافة ميكالي حال إقالته من تدريب منتخب 2005

حرام اللي بيحصل معاه، نادية الجندي تطالب الدولة بالتدخل لإنقاذ بشير الديك (فيديو)

وفد سعودي يلتقي أحمد الشرع في دمشق لهذا السبب

نجم الأهلي السابق: مشهد الخلاف مع الجماهير نقص خبرة

أبو تريكة يعلق على سداسية الأهلي ويعاتب إمام عاشور (فيديو)

مدرب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح: أكثر من مجرد لاعب رائع

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

البحث عن متهم قتل سيدة حرقا في مترو نيويورك

خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لمواليد الحمل والثور في 2025

ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع أمام مركزين لتوزيع الطعام بنيجيريا لـ 32 قتيلا

لماذا يلجأ معظم الألمان إلى الاستشارة النفسية؟ اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرزها المصري ضد الأهلي.. مواعيد الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية