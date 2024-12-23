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رياضة

بعد الهزيمة أمام البحرين، تاريخ مواجهات المنتخب السعودي في افتتاحيات كأس الخليج

منتخب السعودية،فيتو
منتخب السعودية،فيتو

 استهل المنتخب السعودي مشواره ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26"، بخسارة أمام نظيره البحريني 2-3، لحساب الجولة الأولى في المجموعة الثانية من دور المجموعات للمسابقة.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن المنتخب السعودي من أبرز المشاركين في بطولة كأس الخليج، حيث شارك في 25 نسخة منذ انطلاقها عام 1970.

ومنذ انطلاق البطولة، وعلى مدار تاريخ مشاركات المنتخب السعودي، حقق 11 فوزًا في المباريات الافتتاحية، بينما تعرض للهزيمة في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات.


وجاءت خسارة المنتخب السعودي في مبارياته الافتتاحية بالبطولة في النسخ السابقة كالتالي: 1970، 1976، 1982، 1984، 1986، 1992، 2004، 2013 و2019.


وتعتبر مواجهة المنتخب البحريني من أبرز المواجهات التاريخية في كأس الخليج بالنسبة للمنتخب السعودي، فقد التقى الفريقان في المباراة الافتتاحية لعدة نسخ من البطولة، ففي نسخة 1992، تغلب المنتخب البحريني على نظيره السعودي بنتيجة 2-1، بينما انتقم المنتخب السعودي في نسخة 2007 وفاز بنفس النتيجة.
 

رقم سلبي جديد  لمنتخب السعودية

 جاء هذا الفوز ليسجل به المنتخب السعودي رقمًا سلبيًا أمام البحرين، إذ تعد هذه المرة الأولى في تاريخ لقاءات المنتخبين بكأس الخليج التي يحقق فيها المنتخب البحريني فوزًا للمرة الثانية تواليًا أمام "الأخضر".

وكانت البحرين قد حسمت آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين في كأس الخليج عندما فازت بهدف نظيف في نهائي نسخة عام 2019، وهو الانتصار الذي منح البحرين أول ألقابها الخليجية.

ولم يسبق المنتخب السعودي أن خسر في مباراتين متتاليتين أمام البحرين، إذ يملك تفوقًا رقميًا بـ10 انتصارات مقابل 6 انتصارات للبحرين بعد الفوز اليوم، فيما حسم التعادل 4 لقاءات.

وبتلك النتيجة حصد منتخب البحرين أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه المنتخب العراقي، المتساوي معه في نفس الرصيد من النقاط، عقب فوزه 1-0 على اليمن، في الجولة ذاتها في وقت سابق اليوم.

وفي المقابل بقي منتخب السعودية بلا رصيد من النقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة.

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