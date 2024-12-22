رينارد يجري تغييرا في منتخب السعودية ببطولة خليجي 26

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد اللاعب فراس البريكان من قائمة الأخضر النهائية لكأس خليجي 26.

وذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب صباح اليوم، والذي أكد حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة في مباريات البطولة.



وقرر المدير الفني للسعودية ضم اللاعب مروان الصحفي للقائمة النهائية لكأس الخليج 26 بعد التوقف الشتوي لناديه حيث سينضم للمعسكر يوم 28 ديسمبر 2024.

ويلعب منتخب السعودية مع البحرين مساء اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة خليجي 26 في الكويت.

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