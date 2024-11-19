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رياضة

اللجنة الأولمبية تعلن القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الملاكمة

عبد العزيز غنيم،
عبد العزيز غنيم، فيتو

اتحاد الملاكمة، أعلن مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات اتحاد الملاكمة، والمقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

 

قائمة المرشحين في انتخابات الملاكمة

 وضمت قائمة المرشحين كلا من:

الرئاسة: عبد العزيز غنيم – مجدي اللوزي

نائب الرئيس: أحمد فاروق – محمد السيد

أمين الصندوق: أحمد عطية

الأعضاء:

نجيب العيسوي – نبيل عبده – عماد حمدي – وحيد محمد – أشرف فتحي – رفعت عبد الحميد – سيد عثمان – محمود عبده – أشرف محمد – إيهاب محمد – ماجدة محمد.

 

موعد انتخابات اتحاد الملاكمة

 وتقام انتخابات اتحاد الملاكمة يوم 30 نوفمبر الجاري، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وتضم الجمعية العمومية 26 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

وحسب اللائحة تنتخب الجمعية العمومية رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء، بإجمالي 10 أفراد.

 

تعرف على مجلس إدارة اتحاد الهوكي الجديد

 حسم أشرف فرحات فوزه برئاسة الاتحاد المصري للهوكي، عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028 بعد فوزه بـ7 أصوات، على حساب منافسه رامي بدر والذي حقق 6 أصوات فقط.

ليقود "فرحات" اتحاد اللعبة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

فيما ضمن 5 أعضاء الفوز بعضوية مجلس الإدارة، وهم: "تامر حسني - محمد درويش - طارق عامر - حاتم حسن - أحمد نعيم راضي - حمدي عبد النبي".
 

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