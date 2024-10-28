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رياضة

اللجنة الأولمبية المصرية تحدد موعد الانتخابات لمجلس إدارة جديد

ياسر إدريس رئيس اللجنة
ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية

أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد مساء اليوم الاثنين بمقر اللجنة الأولمبية.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اعتماد الميزانية العمومية للجنة الأولمبية المصرية ومشروع الموازنة وكذلك التقرير السنوي لنشاط اللجنة الأولمبية المصرية تمهيدًا لعرضهم على الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالإجماع الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية لعام 2024 بتاريخ ٢٥ إبريل 2025 للنظر في جدول الاعمال التالي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧.

2 - اعتماد تقرير النشاط السنوي لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن الفترة من ۲۰۲۳/۷/۱ وحتى ٢٠٢٤/٦/٣٠.

3- اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للعام المالي ۲۰۲۳/ ۲۰۲۴ وتقرير مراقب الحسابات.

4- مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

5- انتخاب مجلس إدارة اللجنة الاولمبية للدورة ۲۰۲۸/۲۰۲٤.

6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

7- المقترحات المقدمة من أي عضو من الجمعية العمومية أو أعضاء مجلس الإدارة بشرط ان يقدم كتابة إلى أمين عام اللجنة خلال ثلاثون يومًا قبل الانعقاد.

8- الموضوعات الاخرى الواردة في جدول الأعمال.

كما قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن يتم الاعلان عن عقد الجمعية العمومية العادية في جريدة يومية واسعة الانتشار بتاريخ ۲۸ فبراير ٢٠٢٥ ويتم فتح باب الترشيح من اليوم التالي للإعلان الموافق 1 مارس 2025 ويغلق باب الترشيح بتاريخ 7 مارس 2025، على أن يتم توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بحد أقصى 31 أكتوبر 2024.

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اللجنة الأولمبية ياسر إدريس انتخابات اللجنة الأولمبية

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