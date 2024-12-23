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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين وفقا لآخر تحديث

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها. 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4314 جنيها “بيع”، 4291 جنيها “شراء”.
 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيها “بيع”، 3755 جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3235 جنيهًا “بيع”، 3218 جنيها “شراء”.
 سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30200 جنيه.

قال الدكتور وصفي واصف مستشار شعبة تعدين الذهب باتحاد الصناعات وخبير المشغولات الذهبية، إن وصول سعر الأونصة إلى 3000 دولار الفترة المقبلة أمر وارد جدا في البورصات العالمية خاصة وأننا اقتربنا من هذا الرقم في الفترة الحالية.

 

وأوضح مستشار شعبة تعدين الذهب في تصريحات خاصة لفيتو، أن ارتفاع الذهب مرهون بمعدلات التضخم المرتفعة عالميا وكذلك حالة الاستقرار السياسي في الدول الأخرى، فكلما كانت هذه المؤشرات غير مستقرة مرتفعة كانت أسعار الذهب مرتفعة في المعدلات الاقتصادية التضخم والصراعات السياسية متمثلة في استقرار السياسي في الدول الخارجية.

وحول بيع أو شراء الذهب في الفترة الحالية، قال: “إن الغير مضطر لبيع الذهب حاليا لأي ظرف يبقي عليه ذهب”.

 

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