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رياضة

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة

ترتيب الدوري المصري، يتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، ويليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 8 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن بيراميدز وزد اف سي وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، وذلك قبل انطلاق الجولة السادسة المقرر انطلاقها غدا الثلاثاء.

 

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة 

1- المصري البورسعيدي 11 نقطة
2- الزمالك 10 نقاط
3- الأهلي 8 نقاط
4-  بيراميدز 8 نقاط 
5- زد اف سي 8 نقاط
6- سيراميكا كليوباترا 8 نقاط
7- الاتحاد السكندري 8 نقاط
8- فاركو 7 نقاط
9- طلائع الجيش 7 نقاط
10- الجونة 6 نقاط
11- سموحة 5 نقاط
12- بتروجيت 5 نقاط
13- الإسماعيلي 5 نقاط 
14- البنك الأهلي 5 نقاط
15- غزل المحلة 5 نقاط
16- إنبي 4 نقاط نقاط
17- مودرن سبورت 3 نقاط
18- حرس الحدود نقطتان
 

وتستأنف بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 غدا الثلاثاء 24 ديسمبر بانطلاق مباريات الجولة السادسة.

مواعيد مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

الثلاثاء 24 ديسمبر

زد اف سي  ضد  إنبي  - 5 مساءً.. ستاد القاهرة الدولي
طلائع الجيش  ضد  الزمالك  - 8 مساءً  .. ستاد الكلية الحربية

 

الأربعاء 25 ديسمبر

الإسماعيلي ضد  حرس الحدود - 5 مساءً  .. ستاد الإسماعيلية
الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت  - 5 مساءً  .. ستاد الإسكندرية
بيراميدز ضد فاركو - 8 مساءً    .. ستاد 30 يونيو

 

الخميس 26 ديسمبر

سموحة  ضد غزل المحلة - 5 مساءً  .. ستاد الإسكندرية
البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 5 مساءً   .. ستاد القاهرة الدولي
المصري البورسعيدي ضد الأهلي - 8 مساءً.. ستاد برج العرب
بتروجت ضد الجونة  - 8 مساءً.. ستاد بتروسبورت

 

وتتبقي مباراة واحدة مؤجلة بين الأهلي وسموحة من الجولة الخامسة وستقام يوم 7 يناير 2025.

 

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