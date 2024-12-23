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ثقافة وفنون

122 مليون دولار إيرادات فيلم Mufasa: The Lion King في الأسبوع الافتتاحي

Mufasa، فيتو
Mufasa، فيتو

أفلام ديزني، حصد فيلم ديزني الجديد Mufasa: The Lion King، إيرادات بلغت 122 مليون دولار في الأسبوع الافتتاحي له، في شباك التذاكر العالمي.

وطرح ديزني، النسخة الحية من فيلم Mufasa: The Lion King، رسميا للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤.  

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تفاصيل فيلم ديزني Mufasa: The Lion King

وتدور أحداث فيلم ديزني  "Mufasa: The Lion King"، حول قصة الشبل سيمبا، وبدايته عندما كان ضائعًا ووحيدًا، حتى مقابلته أسد يدعى تاكا، وريث السلالة الملكية، لتكون الصدفة هي السبب في رحلة للبحث عن مصيره.

 

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فيلم Mufasa: The Lion King، يعد  الجزء الثاني لفيلم "The Lion King"، الذي أصدر عام 2019، وهو النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "The Lion King"، الذي صدر عام 1994، وفاز بجائزتي أوسكار، هما "أفضل فيلم رسوم متحركة "، و"أفضل موسيقى تصويرية".

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