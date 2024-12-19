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خارج الحدود

نائب كوري جنوبي: مقتل 100 جندي كوري شمالي وإصابة ألف في الحرب الأوكرانية

جنود كوريا الشمالية،
جنود كوريا الشمالية، فيتو

قال نائب في برلمان كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 100 من الجنود الكوريين الشماليين الذين جرى نشرهم في روسيا قد قتلوا وأصيب 1000 آخرين في قتال ضد القوات الأوكرانية بمنطقة كورسك.

وقال النائب لي سيونج كويون للصحفيين إن الخسائر ترجع إلى افتقار القوات الكورية الشمالية إلى الخبرة في حرب الطائرات المسيرة وعدم إلمامها بمعارك التضاريس المفتوحة.

وكان لي يتحدث بعد إحاطة من جهاز الاستخبارات الوطني في جلسة مغلقة بالبرلمان.


تحالف فعال جدا

قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس، إن تحالفها العسكري مع روسيا أثبت أنه «فعال جدا» في ردع الولايات المتحدة و«قواتها التابعة» ونددت ببيان صدر في الآونة الأخيرة عن واشنطن وحلفائها ضد العلاقات المتنامية بين بيونجيانج وموسكو.

ولم تشر كوريا الشمالية إلى تورطها في الحرب في أوكرانيا أو الخسائر الفادحة التي تكبدتها قواتها في القتال في منطقة كورسك، وفقا لمسؤولين أميركيين وأوكرانيين.

لكنها نددت ببيان أصدرته الولايات المتحدة وتسع دول والاتحاد الأوروبي يوم الإثنين ووصفته بأنه «يشوه جوهر العلاقات التعاونية الطبيعية (بين كوريا الشمالية وروسيا) ويشهر بها».

وصرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن روسيا بدأت بإشراك جنود من كوريا الشمالية في الهجمات البرية.

وقال زيلينسكي «لدينا بيانات أولية تفيد بأن الروس بدأوا في استخدام جنود من كوريا الشمالية في الهجمات البرية وهو عدد ملحوظ».

وأوضح الرئيس الأوكراني في مداخلته اليومية أن الروس يدرجون هؤلاء الجنود في وحدات مشتركة ويستخدمونهم في العمليات العسكرية، وتحديدًا في مقاطعة كورسك الروسية.


هجوم أوكراني

قال حاكم منطقة روستوف الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل تسبب في اندلاع حريق في مصفاة نوفوشاختينسك للنفط في المنطقة الواقعة بجنوب روسيا، وهي المرة الثانية في غضون ستة أشهر التي تتعرض فيها المنشأة للقصف.

وذكر يوري سليوسار في منشور على تطبيق تيليجرام «اندلع حريق في مصفاة نوفوشاختينسك للنفط نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة. توجهت أطقم الطوارئ والإنقاذ إلى الموقع».

وتسبب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في يونيو حزيران في تعطيل الإنتاج في المصفاة لمدة شهرين.

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