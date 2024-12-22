الأحد 22 ديسمبر 2024
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون مع سفير كوريا الجنوبية

وزير الرياضة يبحث
وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية

بحث  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ركز اللقاء بشكل عام على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، خصوصًا في القطاعات التي تخدم الشباب وتساهم في التنمية المستدامة.

وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية
وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية

 

وتطرق أيضًا الي مناقشة تطوير البرامج الشبابية، التدريب والتأهيل، التكنولوجيا في الرياضة، تنظيم بطولات رياضية مشتركة بين البلدين، دعم التبادل الثقافي والرياضي من خلال الأنشطة الشبابية، التعاون الأكاديمي والبحثي، تعزيز الرياضات التقليدية لكل بلد للترويج للثقافة المشتركة.

وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية
وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية

 

كما شهد اللقاء التنسيق باستخدام متطوعين من كوريا الجنوبية في التايكوندو بأسوان والربط بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، دعم المدربين لعبات مختلفة بخبراء كوريين، والتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا).

 

وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية
وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية

 

أكد وزير الشباب والرياضة أن العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، وخاصة الشباب والرياضة، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز هذا التعاون من خلال مشروعات وبرامج جديدة.

وأشاد الوزير بالشراكة باعتبارها ستكون نموذجًا ناجحًا يمكن البناء عليه لتحقيق التنمية المستدامة في قطاعي الشباب والرياضة.

وخلال اللقاء تم التنسيق هاتفيًا مع رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو المستشار محمد مصطفي، فيما يختص بريط أوجه التعاون مع كوريا الجنوبية والوزارة والاتحاد.

فيما أشار السفير الكوري أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا أكبر على تمكين الشباب من خلال مبادرات رياضية وثقافية مشتركة مع الجانب المصري، مما يعزز من مهاراتهم ويفتح لهم آفاقًا جديدة، مشيدًا بجهود التعاون المشترك مع الجانب المصري.

 

أشرف صبحي يناقش خطة تطوير مركز شباب الشلالات بالإسكندرية

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا لمناقشة خطة تطوير مركز شباب الشلالات بالإسكندرية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الخدمات المقدمة للشباب وتحسين البنية التحتية لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

 

أشرف صبحي يناقش خطة تطوير مركز شباب الشلالات بالإسكندرية
أشرف صبحي يناقش خطة تطوير مركز شباب الشلالات بالإسكندرية

 

تناول اللقاء مناقشة خطة التطوير، تعزيز الأنشطة الشبابية والرياضية، إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في توفير التمويل والموارد.

قال وزير الشباب والرياضة: "نعمل على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنموية متكاملة تقدم خدمات رياضية، ثقافية، واجتماعية لتعزيز دورها في بناء شخصية الشباب ودعم مواهبهم".

 

أشرف صبحي يناقش خطة تطوير مركز شباب الشلالات بالإسكندرية
أشرف صبحي يناقش خطة تطوير مركز شباب الشلالات بالإسكندرية

 

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن تطوير مركز شباب الشلالات يأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

 

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الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي كوريا الجنوبية

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