كوريا الجنوبية تبدأ النظر في عزل رئيسها.. يون سوك ليس المعزول الأول من المنصب الرئاسي.. والجارة الشمالية تدخل على خط الأزمة

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري.

وتستهل المحكمة بذلك إجراءات اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه الأسبوع الجاري.

خطط النظر في مسألة عزل الرئيس الكوري الجنوبي

وقال المتحدث باسم المحكمة في مؤتمر صحفي إنها ستعقد أول جلسة عامة في 27 ديسمبر الجاري، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله التي أقرها البرلمان الذي تقوده المعارضة يوم السبت الماضي.

تضم المحكمة الدستورية عادةً تسعة قضاة، لكن ثلاثة منهم تقاعدوا في أكتوبر الماضي من دون أن يتم استبدالهم بسبب الجمود السياسي في البلاد.





وكان قضاة المحكمة اجتمعوا في وقت سابق اليوم لمناقشة مواعيد الجلسات وإجراءات مراجعة الأدلة وغير ذلك.



يأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان يوم السبت على البدء في اتخاذ إجراءات لعزل الرئيس بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.

180 يومًا لتقرير مصير الرئيس الكوري الجنوبي



وسيكون أمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يومًا منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل يون أو تعيده إلى منصبه.

الرئيس الثاني الذي يتم عزله في كوريا

وإذا تم تأييد القرار فسيصبح يون ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة باك جون هاي في عام 2017، وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يومًا.

وعود بالتنحي لزعيم حزب الشعب الحاكم

وفي السياق ذاته للأحداث المتصارعه قال زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم الكوري هان دونج- هون، إنه سيتنحى عن منصبه، وسط تزايد الصراع الداخلي في الحزب، في أعقاب تصويت الجمعية الوطنية على عزل الرئيس يون سيوك- يول.

وأوضح هان في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الاثنين، أنه سيتنحى عن منصبه كزعيم لحزب سلطة الشعب، لأنه أصبح من المستحيل القيام بواجباته كرئيس للحزب؛ بسبب انهيار المجلس الأعلى للحزب.

وجاءت تصريحات زعيم حزب سلطة الشعب، بعد أن تم تمرير مقترح عزل الرئيس "يون" يوم السبت بموافقة 204 أصوات مقابل 85 صوتا، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وأظهرت النتائج أن 12 من نواب حزب سلطة الشعب قد خرجوا عن قرار الحزب حيث صوتوا لصالح العزل. وكان "هان" قد صرح بدعمه لعزل "يون" يوم الخميس، على الرغم من دعواته السابقة لخروج الرئيس "بصورة منظمة".

وفي البداية تعهد "هان" بمواصلة مهامه، ولكن يبدو أنه غير موقفه وسط الضغوط المتزايدة للتنحي، بعد أن أعرب جميع الأعضاء الخمسة المنتخبين في المجلس الأعلى للحزب، الذين يُعتبرون من المقربين لـ "هان"، عن نيتهم الاستقالة.

وقال هان دونج-هون في مؤتمر صحفي “أستقيل من منصب زعيم حزب سلطة الشعب” مقدما “اعتذاره الصادق لجميع الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية”.

كوريا الشمالية تدخل على خط الأزمة

ووصفت كوريا الشمالية الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بأنه “زعيم التمرد” بعد أن برر فرضه الأحكام العرفية برغبته في حماية بلاده من “القوات الشيوعية الكورية الشمالية”.



وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية “جارٍ التحقيق مع الدمية يون سوك يول زعيم التمرد والمتواطئين معه”، في إشارة منها إلى التصويت الذي أجري السبت لعزل الرئيس.



وأضافت “ستقرر المحكمة الدستورية الدمية أخيرا” مصير يون.



وغالبا ما تشير وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إلى مؤسسات الجنوب وقادته على أنهم “دمى” في أيدي الولايات المتحدة.



ولم تعلق الوكالة الكورية الشمالية الرسمية على إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، إلا بعد نحو أسبوع على فرضها، ووصفت الجنوب بأنه “يتخبط في الفوضى” بسبب ذلك.



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