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إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة اصطدمت بالحاجز الخرساني على جانب الطريق الشرقى بمركز دار السلام بسوهاج وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي.

 

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بسوهاج 

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع حادث  تصادم ومصابين بمركز دار السلام أثناء سير السيارة أجرة قيادة محمد س ع ع  24 عاما سائق علي الطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلى انحرافه واصطدامه بالحاجز الخرساني على جانب الطريق 
 

مما نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة  سحجات وكدمات باليدين ومستقلي السيارة حمدية ع م س 55 عاما ربة منزل ومقيم دائرة المركز جرح رضي بالوجه وسميه ا ع ا 25 عاما مدرسة كسر بالذراع الأيمن وشريفة ا م 47 عاما ممرضة ومقيمة دائرة المركز " كسر باليد اليمنى وكدمة بالوجه ومحمد ع ع م 37 عاما مدرس ومقيم دائرة مركز أخميم  مصابا بكدمة بالفخذ الأيسر والأنف وتم نقلهم لمستشفي دار السلام المركزي 

 

أفاد قائد السيارة والمصابين  بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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