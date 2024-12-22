إحالة 11 من العاملين بوحدتي طب الأسرة للتحقيق في سوهاج

أحال ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة بسوهاج اليوم 11 من العاملين بوحدتي طب الأسرة بقريتي أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب للتحقيق لغيابهم عن العمل بدون عذر قانوني.

غياب 11 من العاملين بالوحدة الصحية بدون عذر قانوني

جاء ذلك اثناء المرور مديري التفتيش المالي والإداري والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية بالمرور والمتابعة على العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية أبو بكر الصديق ووحدة طب الأسرة بقرية على بن أبي طالب بمنطقة مشروع غرب طهطا تبين غيابهم عن العمل بدون عذر قانوني.

الإجراءات الرادعة ضد اى كل مقصرعن العمل داخل مصلحة حكومية

وأكد " عباس " بالمرور الدوري والمفاجئ على كافة المصالح الحكومية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات وإتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.

وجاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بالمرور ومتابعة سير العمل والتأكد من مدي إنضباط العاملين بالمصالح الحكومية.

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