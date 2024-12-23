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قبل بدء تطبيقه بأيام، شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

شروط الخروج على المعاش
شروط الخروج على المعاش المبكر 2025، فيتو

مع قرب بداية العام الجديد 2025 يتساءل العديد من الموظفين الراغبين في الخروج على المعاش المبكر 2025 حول، شروط الخروج على المعاش المبكر 2025.

 

شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

 

قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية حدد شروط الخروج على المعاش المبكر 2025، ونصت المادة 120 بالقانون على الشروط وتضمنت ما يلي:

- أن يتوافر للموظف الراغب في الخروج على المعاش المبكر 2024، مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 120 شهرًا، والتي ستُعطيه الحق في الحصول على معاش بقيمة لا تقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى، لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.

- لا يُسمح بالخروج على المعاش المبكر 2024، في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني بمدة لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع لتصبح 25 عامًا، بحلول شهر يناير 2025.

- يجب أن يكون للموظف المؤمن عليه، مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منفصلة، للخروج على المعاش المبكر 2024.

- أن يكون الموظف المؤمن عليه، خاضعًا لتأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

شروط الخروج علي المعاش المبكر 2025،فيتو
شروط الخروج علي المعاش المبكر 2025،فيتو

فمن المقرر أن يتم البدء في تلقي طلبات الموظفين الراغبين في الخروج على المعاش المبكر بدءًا من يناير 2025.

وسيتم التفعيل مع حلول شهر يناير 2025 ويبدأ تفعيل وفقا لـ الاشتراطات الجديدة، وتعد هي حقيقة تفعيل المعاش المبكر، التي يتم تطبيقها وفقا لقانون التأمينات والمعاشات ويتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، الذي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.

 

ويبدأ تغيير الشروط الخاصة بالمعاش المبكر حيث تضمن قانون المعاشات والتأمينات نصوصًا انتقالية تطبق خلال 5 سنوات من إقرار قانون في 2020 أي يبدأ التطبيق في 2025، وبالتالي فإن حقيقة تفعيل المعاش المبكر، ستكون في يناير 2025  مما يتيح المعاش المبكر لمواليد الثمانينات قبل الوصول لسن الـ60 سن التقاعد.

كما حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر، انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

 

توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطى الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).

ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

يشترط لـ صرف المعاش فى هذه الحالة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.

 

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