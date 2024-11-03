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المعاش المبكر في مصر 2024، موعد تطبيق القانون

المعاش المبكر في
المعاش المبكر في مصر 2024 ,فيتو

المعاش المبكر في مصر 2024، تتزايد محركات البحث من قبل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة عن المعاش المبكر في مصر 2024 ومواعيد تطبيقة وشروط الخروج.

موعد تطبيق المعاش المبكر في مصر 2024

مع حلول شهر يناير 2025 يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، الذي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.

وفقا لـقانون التأمينات والمعاشات بتطبيق سن المعاش المبكر بداية من يناير عام 2025، حيث من المقرر أن يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.

المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات

المعاش المبكر في مصر 2024 , وحول المعاش المبكر لمواليد الثمانينات فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمنًا عليه بداية من سن الـ18 عاما – السن القانونية للتأمين الاجتماعي – بحيث يكون الموظف مستوفيًا شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عامًا قبل بداية العام الجديد حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة التقديم على المعاش المبكر

شروط الخروج على المعاش المبكر لـ الموظف

شروط الخروج على المعاش المبكر لـ الموظف الذى جاوز سن الخمسين طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

وحددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

 المعاش المبكر في مصر 2024 , فيتو 
 المعاش المبكر في مصر 2024 , فيتو 

1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.

2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

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