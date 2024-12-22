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خطوات الحصول علي المعاش المبكر لعام 2025

خطوات الحصول علي
خطوات الحصول علي المعاش المبكر لعام 2025، فيتو

مع قرب بداية العام الجديد 2025  تتزايد محركات البحث من قبل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة عن خطوات الحصول علي المعاش المبكر لعام 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، خطوات الحصول علي المعاش المبكر لعام 2025.

 

خطوات الحصول علي المعاش المبكر لعام 2025

 

وعن خطوات الحصول علي المعاش المبكر لعام 2025، فمن المقرر أن يتم البدء في تلقي طلبات الموظفين الراغبين في الخروج على المعاش المبكر بدءًا من يناير 2025.

وسيتم التفعيل مع حلول شهر يناير 2025 ويبدأ تفعيل وفقا لـ الاشتراطات الجديدة، وتعد هي حقيقة تفعيل المعاش المبكر، التي يتم تطبيقها وفقا لقانون التأمينات والمعاشات ويتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، الذي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.

 

شروط الخروج على المعاش المبكر لـ الموظف

حقيقة تفعيل المعاش المبكر، شروط الخروج على المعاش المبكر لـ الموظف الذى جاوز سن الخمسين طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

وحددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.

 

2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

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خطوات الحصول علي المعاش المبكر لعام 2025، فيتو

ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

ويبدأ تغيير الشروط الخاصة بالمعاش المبكر حيث تضمن قانون المعاشات والتأمينات نصوصًا انتقالية تطبق خلال 5 سنوات من إقرار قانون في 2020 أي يبدأ التطبيق في 2025، وبالتالي فإن حقيقة تفعيل المعاش المبكر، ستكون في يناير 2025  مما يتيح المعاش المبكر لمواليد الثمانينات قبل الوصول لسن الـ60 سن التقاعد.

 

كما حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر، انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

 

توفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطى الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).

ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

يشترط لـ صرف المعاش فى هذه الحالة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.

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