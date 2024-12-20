رئيس مركز الخارجة يجتمع بأهالي قرية بولاق ويؤكد حل مشكلاتهم

شهدت قرى بولاق التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، يومًا حافلًا بالأنشطة التنموية والحوار البناء، حيث توجه جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، لأداء صلاة الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين يرافقه رئيس القرية وعدد من القيادات التنفيذية بالمركز.

وعقب الصلاة، عقد رئيس مركز ومدينة الخارجة لقاءً جماهيريًا مع أهالي القرية استمع خلاله إلى طلباتهم ومشكلاتهم في إطار سياسة الحكومة القائمة على فتح قنوات مباشرة للحوار مع المواطنين

وخلال اللقاء أكد المتولي، حرصه على سرعة دراسة كافة الطلبات وتقديم حلول عاجلة مع توجيه الإدارات التنفيذية بالعمل الفوري على تلبية احتياجات الأهالي في إطار رؤية شاملة تضع مصلحة المواطن على رأس الأولويات

وفي أعقاب اللقاء الجماهيري توجه رئيس مركز ومدينة الخارجة، لتفقد مشروع كرامة وهو أحد المشروعات الخيرية الرائدة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأهالي وتعزيز العمل التنموي المستدام، وخلال جولته أعلن رئيس المركز عن توفير أشجار مثمرة لدعم المشروع مشددًا على أهمية استثمار الموارد البيئية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم المشروعات الصغيرة التي تخدم المجتمع.

تعكس هذه الزيارة الدور الريادي للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المستدامة ويؤكد النهج الذي اتبعه المتولي خلال هذه الجولة التزام القيادة التنفيذية بتفعيل العمل الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين بما يعزز الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة

تمثل زيارة رئيس مركز ومدينة الخارجة لقرية بولاق خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية المتكاملة حيث يتلاقى الحوار المجتمعي مع العمل التنموي الميداني لتلبية طموحات المواطنين وبين اللقاءات الجماهيرية والتفقدات الميدانية ترسي الوحدة المحلية نموذجًا يحتذى به في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بمحافظة الوادي الجديد.

تأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

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