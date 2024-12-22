بسبب الغيرة، اتهام ربة منزل بقتل جارتها والأمن يضبطها بسلاح الجريمة في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على ربة منزل متهمة بقتل جارتها طعنًا بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما؛ بسبب خلافات وغيرة المتهمة من المجني عليها بدائرة مركز شرطة أوسيم.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها آثار طعنة نافذة بالقلب، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل جارة المجني عليها، حيث نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات شخصية، قامت خلالها المتهمة بطعن المجني عليها محدثة إصابتها التي أودت بحياتها، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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