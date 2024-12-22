إصابة أب وطفليه في حادث تصادم بالوادي الجديد

أصيب أب وطفلاه، في حادث مروري، صباح اليوم الأحد، بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى باريس المركزي.

تبين تصادم دراجة نارية بسيارة نقل ثقيل بطريق " الخارجة – باريس" جنوب قرية " بغداد " التابعة لمركز باريس، أسفر عن إصابة كل من محمود فراج رفاعي، 37 عامًا، ومقيم بقرية " بغداد" التابعة لمركز باريس ونجله " تامر"، 11 عامًا، ونجلته " شهد"، 13 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى باريس المركزي لتلقي العلاج، وجرى تحويل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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