الإسكندرية تكشف تفاصيل الأعمال الجارية بسور شاطئ الشاطبي وكامب شيزار

قالت محافظة الإسكندرية: إن الأعمال التي تتم الآن بسور الكورنيش بشاطئ الشاطبي ومنطقة كامب شيزار، تأتي في إطار عملية الصيانة السنوية بعد تدهور حالة السور القديم وصدء حديد التسليح بداخله بفعل عوامل التعرية والتغيرات المناخية.

وبحسب بيان المحافظة فأن جهاز تعمير الساحل الشمالي يعمل الآن على استكمال بناء السور الجديد بمنطقة كامب شيزار والشاطبي كالذي جرى إنشاؤه الفترة الماضية بمواصفات مقاومة للتغيرات المناخية وتتحمل ظروف الطقس السيئ بداية من منطقة المنتزه وحتى منطقة المحروسة ضمن أعمال توسعة طريق الكورنيش.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين بعدم الانصياع وراء حملات التشكيك ونشر الشائعات المغرضة، مناشدة المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها.

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