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شبورة ورياح وأمطار، الأرصاد تعلن توقعاتها للطقس في أول أسبوع شتاء

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
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حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة بالتزامن مع أول أسبوع بفصل الشتاء والذى بدأ السبت الماضى،حيث يسود طقس مائل للبرودة  نهارا على القاهرة الكبرى والصعيد،و على السواحل الشمالية والوجه البحرى،معتدل على الجنوب، بارد ليلا  فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الاثنين 23-12-2024 في محافظة الفيوم

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا


 
الارصاد  الجوية تكشف حالة الطقس نهارا الايام المقبلة



حالة الطقس الأسبوع الجارى، ومن المتوقع أن  يسود طقس مائلا للبرودة  نهارا على القاهرة الكبرى  وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية والوجه البحرى،معتدل على جنوب الصعيد وسيناء، بارد ليلا  فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.
 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد والصحراء الغربية وووسط سيناء.

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة  :

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:17:20

درجة الحرارة الصغرى:12:10

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 16:18

درجة الحرارة الصغرى: 08:10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:18:20

درجة الحرارة الصغرى: 04:06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:20:23

درجة الحرارة الصغرى: 08:07


تحذير من الملاحة بهذه الشواطىء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطىء" مطروح، الاسكندرية، البحيرة"، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 50كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج 2:3  متر بدءا من غدا الاثنين الساعة 2صباحا وحتى الأربعاء المقبل.


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة  على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة غدا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية المناطق القريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة في الصباح الباكر، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء غدا.


تحذير من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة 

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة وذلك يوم الثلاثاء المقبل.


وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة من الأربعاء إلى السبت المقبل.

 

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