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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال رأس السنة (فيديو)

حالة الطقس في رأس
حالة الطقس في رأس السنة، فيتو

حالة الطقس، قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان الأجواء الشتوية مستمرة خلال الأسابيع المقبلة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

أقل درجة حرارة 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أقل درجات الحرارة تُسجل عادة في أواخر ديسمبر وحتى فبراير.

تحذير الأرصاد الجوية

وحذر “القياتي” من الشبورة المائية الكثيفة خلال الأيام المقبلة خاصة على الطرق الزراعية والسريعة، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، مثل طريق مصر إسكندرية الزراعي والصحراوي، وطرق الصعيد السريعة.

كما حذر، من ارتفاع أمواج البحر المتوسط على السواحل الغربية، حيث تصل ارتفاعات الأمواج إلى 3 أمتار، ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة.

وفيما يتعلق بالأمطار، أشار إلي أنها ستكون خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الساحل الشمالي والوجه البحري.

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نصيحة الأرصاد الجوية للمواطنين

ونصح القياتي، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل، وضرورة تناول المشروبات الساخنة لتعزيز مناعتهم ضد أمراض الشتاء، كما يجب عدم الانخداع بالأجواء المشمسة خلال النهار، حيث أن البرودة الحقيقية تظهر ليلًا.

 

حالة الطقس يوم رأس السنة

واختتم القياتي، أن أجواء الطقس في يوم رأس السنه ستكون شبيهة بالطقس الحالي، مع درجات حرارة تتراوح بين 17 و18 درجة مئوية نهارًا في القاهرة، وتنخفض إلى 10 درجات ليلًا، فيما تسجل محافظات شمال الصعيد أقل من 5 درجات مئوية.

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