الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خبير بالشؤون الإسرائيلية: زوجة نتنياهو تهيمن على مكتبه بشكل مباشر

سارة نتنياهو، فيتو
سارة نتنياهو، فيتو

قال عصمت منصور، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن سارة نتنياهو لها تاريخ طويل من التدخلات، ولا توجد فترة أو حقبة تولى فيها بنيامين نتنياهو الحكم إلا وكان لها بصمة في تشكيل الائتلاف، وأحيانًا في اختيار الجنرالات وقادة الجيش وغيرهم من المرشحين، ومع ذلك، هي تتدخل بشكل مباشر في تشكيل مكتب نتنياهو والموظفين فيه، حيث يعمل جزء منهم معها مباشرة، وأحيانًا يتجسسون على نتنياهو لصالحها، هذه القصص قد كُشِف عنها كثيرًا.

دور سارة نتنياهو في القرار الإسرائيلي

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سارة نتنياهو تعد الزوجة الثانية أو الثالثة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، حيث سبق أن تزوج قبلها، كما هي تزوجت لمدة 7 سنوات قبله، ولكن هو خانها، وعندما عادا للعلاقة وقعا عقدًا يلزمه بأن يستشيرها في كل شيء، هي شخصية مهيمنة على نتنياهو بشكل كبير.

فضيحة تضرب أمن إسرائيل..جالانت يتهم نتنياهو بهدم جهاز الشاباك

لبيد: نتنياهو يخشى سقوط حكومته حال انتهاء حرب غزة

الخطر في تدخلات سارة نتنياهو

ولفت أن الخطر في هذه التدخلات، فيتمثل في أنه في السابق كانت هناك تدخلات، لكن المؤسسات كانت وقوية، وكان القضاء والشرطة قويين، إلا أنه في السنوات الأخيرة، نرى أن نتنياهو وأحزاب اليمين يعيدون صياغة المؤسسات ودورها، ويضعفونها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو سارة نتنياهو لرئيس حكومة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي حكومة الاحتلال القاهرة الاخبارية

مواد متعلقة

نتنياهو يحذر الحوثيين: سنتحرك بقوة كما تعاملنا مع أذرع إيران

فضيحة تضرب أمن إسرائيل..جالانت يتهم نتنياهو بهدم جهاز الشاباك

بذخ وفساد وثروات طائلة.. زوجات تسببن في الإطاحة بأزواجهن من الحكم.. حقيبة يد وراء المظاهرات في كوريا.. قضايا فساد تطارد سارة نتنياهو.. وليلي الطرابلسي «بالقائمة»

بإيعاز من سارة، إقالة مديرة مكتب نتنياهو وإنهاء مهام مستشار بسبب فضيحة التسريبات
ads

الأكثر قراءة

رئيس العاصمة الإدارية ردا على انتقاد الشركة: الناس زعلانين ليه؟ (فيديو)

كولر لجمهور الأهلي: كنا نتوقع أن نحظى بالتعامل بشكل أفضل واللاعبون بشر

الأرصاد تحذر من أمطار على هذه المناطق غدا

محمد صلاح يتفوق علي نجوم الدوري الإنجليزي برقم مذهل

أبو تريكة يعلق على سداسية الأهلي ويعاتب إمام عاشور (فيديو)

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام 6-3 وتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تكليفات رئاسية جديدة اليوم (فيديو)

منوعات

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع أمام مركزين لتوزيع الطعام بنيجيريا لـ 32 قتيلا

لماذا يلجأ معظم الألمان إلى الاستشارة النفسية؟ اعرف السبب

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 22/12/2024

مواعيد صرف مرتبات يناير 2025

المزيد

انفوجراف

أبرزها المصري ضد الأهلي.. مواعيد الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفول السوداني في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق

أسماء سورة الحشر وفضائلها وسبب النزول

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

المزيد
الجريدة الرسمية