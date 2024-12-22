المعمل الجنائي يفحص حريقا نشب داخل مطبعة في المرج

يواصل المعمل الجنائي فحص ومعاينة آثار حريق وقع بمطبعة ورق بدائرة قسم شرطة المرج، للوقوف على ملابسات الواقعة، وذلك عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل مطبعة بمنطقة المرج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بنشوب حريق داخل مطبعة ورق بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـسيارات إطفاء لمحل البلاغ، وتواصل أجهزة البحث الجنائي جهودها في كشف ملابسات الواقعة.

السيطرة على حريق بمطعم تفويلة

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد نجحت من السيطرة على حريق بمطعم "تفويلة" فرع شارع ضياء المتواجد بشارع حسن محمد بشارع فيصل الرئيسي.

وكشف مصدر أن الحريق التهم كافة محتويات المطعم والخسائر تعد بالملايين، وأضاف أن الحريق التهم أيضا شقق سكنية تحت الإنشاء أعلى المطعم.

وأشار إلى أنه لا توجد إصابات.

وواصل فريق المعمل الجنائي السيطرة على الحريق عقب انتهاء المطافى من عمليات التبريد للوقوف على ملابساته لمعرفة هل هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي، يفيد فيه بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في مطعم بشارع فيصل.

وعلى الفور، انتقل فريق من المباحث بقيادة المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، والرائد أحمد عبادة، معاون المباحث، إلى مكان الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها، وجار السيطرة على الحريق وإخماده.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وجارٍ عمل التحريات لكشف أسبابه.

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