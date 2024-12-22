من يمتلك أصول العاصمة الإدارية؟ رئيس الشركة يحسم الجدل (فيديو)

رد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، على السؤال الشائك الذي يتردد بين كثير من المصريين بشأن أصول وممتلكات الشركة.

من يمتلك العاصمة الإدارية؟

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "لدينا واحد من أكبر المراجعين الماليين في العالم، والمكاتب العالمية ليس لديها توجه أو دور سياسي لأنها تحافظ على اسمها، وشركة العاصمة الإدارية تمتلكها الدولة ومن الممكن أن يتم طرحها في البورصة".

تبعية أصول العاصمة الإدارية

وواصل: "أصول العاصمة الإدارية ملك للدولة وليست للأفراد ولكننا نديرها وفقا للإدارة الحديثة لتحقيق الأرباح، ونسدد كافة الإلتزامات الخاصة بالضرائب وليس علينا أي ديون للبنوك، ونخطط للمرحلة الثانية 40 ألف فدان بسبب زيادة الطلب".

طرح الإسكان الاجتماعي بالعاصمة الإدارية

وأكد: "قريبا سيكون هناك طرح للإسكان الاجتماعي في العاصمة الإدارية وذلك قد يحدث في المرحلة الثانية أو من خلال المرحلة الأولى".

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