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محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بالانتهاء من ترميم فواصل كوبري أبو سليمان

الإسكندرية, فيتو
الإسكندرية, فيتو

كلف الفريق أحمد خالد حسن محافظ الأسكندرية مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بسرعة الانتهاء  من ترميم فواصل كوبري أبو سليمان بمحور المحمودية الحارة البحرية، كحل سريع لمنع إعاقة الحركة المرورية على الكوبري.

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يأتى ذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستجابة السريعة لمطالب وشكاوى المواطنين الخاصة برفع كفاءة منظومة رصف الطرق وإعادة الشيء لأصله عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، وفى الوقت الذي يتم فيه الآن تنفيذ الخطة الاستثمارية المدرجة للعام الحالي لرصف الطرق بجميع أحياء محافظة الإسكندرية.

كما وجه محافظ الإسكندرية مديرية الطرق بسرعة العمل على رفع كفاءة البازلت بين قضبان الترام أمام بوابة عمود السواري، حيث أنه من المقرر رفع كفاءة البازلت بين قضبان الترام  بطول ٥٠٠ متر من عامود السواري وحتى المحمودية.

 

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية مديرية الطرق و النقل بمحور المحمودية كوبري أبو سليمان عامود السواري

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