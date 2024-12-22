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حوادث

حبس عنصرين إجراميين بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس تاجرى مخدرات بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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غسل 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات 

كانت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اضطلعت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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