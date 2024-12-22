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انطلاق فعاليات "مكون اللغة العربية" بأكاديمية الأوقاف الدولية

انطلاق فعاليات مكون
انطلاق فعاليات مكون اللغة العربية
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انطلقت اليوم الأحد الموافق ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م، فعاليات مكون اللغة العربية للدورة المتكاملة «الدفعة التاسعة» بأكاديمية الأوقاف الدولية، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف. 

تأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الوزارة على تدريب وتأهيل الأئمة والواعظات والارتقاء بمستواهم العلمي، إذ يشارك فيها ٧٩ إمامًا وواعظة.  

فعاليات مكون اللغة العربية للدورة المتكاملة «الدفعة التاسعة» بأكاديمية الأوقاف الدولية

بدأت الفعاليات بمحاضرة قدمها الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب، الذي رحب بالحضور، ووجه الشكر للسيد الوزير على جهوده الدءوبة وتوجيهاته السديدة التي تحث الأئمة على طلب العلم. 

كما دعا المشاركين إلى الجد والاجتهاد والاستفادة من المحاضرات التي تهدف إلى تقويم اللسان وتمكينه من فهم القرآن الكريم والسنة النبوية فهمًا صحيحًا، مؤكدًا شرف اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، قال الله -تعالى-: "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ"

مقدمات في علم النحو من خلال كتاب شرح الأزهرية

وألقى الدكتور عوض إسماعيل عبد الله، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، المحاضرة الأولى بعنوان: «مقدمات في علم النحو من خلال كتاب شرح الأزهرية»، تناولت المحاضرة أهمية معرفة قواعد اللغة العربية في ضبط اللسان وصونه من الخطأ، مبينًا أن القرآن الكريم يُعَدّ أبلغ النصوص وأفصحها، إذ لم يُنقل عن أحدٍ من العرب القدامى أي طعنٍ في لغته. 

كما استعرض أقسام الكلام وقواعد الإعراب والبناء في اللغة العربية.  

اختُتمت فعاليات اليوم بمحاضرة بعنوان: "مقدمات في علم البلاغة من خلال كتاب الجوهر المكنون"، ألقاها الأستاذ الدكتور عبد الغفار يونس، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية. قدم للمحاضرة الدكتور خالد أبو العز، المدير الإداري للأكاديمية، موضحًا دور علم البلاغة في إبراز جمال وإعجاز القرآن الكريم. 

وفي خلال المحاضرة أكد الدكتور عبد الغفار يونس أن اللغة والبلاغة هما مفتاح إدراك الإعجاز البياني للقرآن الكريم، وأنه دليل قاطع على كونه كلام الله -تعالى- المنزل على رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم-.

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