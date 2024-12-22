طب سوهاج تناقش الجديد في علاج أمراض الكلى والسكر بمؤتمر قسم الباطنة

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج المؤتمر السادس عشر لقسم أمراض الباطنة لمناقشة الجديد في علاج امراض الكلي والسكر، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، والدكتور نايل عبد الحميد رئيس قسم الباطنة العامة، والدكتور لطفي حامد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور علي طه القرياتي أستاذ أمراض الكلي ونخبة من الأساتذة واعضاء هيئة التدريس، وذلك بقاعه الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

طب بشري سوهاج تناقش "الجديد في علاج أمراض الكلي والسكر بالمؤتمر السادس عشر لقسم أمراض الباطنة

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي حرص الجامعة علي عقد المؤتمرات واللقاءات العلمية لمواكبة البحث العلمي في مختلف التخصصات الطبية ومعرفة الجديد في كافه التخصصات، وذلك ايمانًا منها بالأهمية العلمية والإكلينيكية لمثل هذه الفعاليات وما ينتج عنها من احداث تطور دائم وممنهج فى خبرات شباب الاطباء مما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمة الطيبة المقدمة للمرضي بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وخلال كلمته ثمن الدكتور خالد عمران دور كلية الطب البشري المتميز في خدمه المجتمع سواء داخل الجامعة او خارجها من خلال الندوات التوعوية والقوافل الطبية التي تنظمها والخدمات الطبيه والعلاجية، التي تقدمها من خلال مستشفى الجامعة من اجل الحفاظ علي صحة المواطنين، مشيرًا الي اهمية تلك المؤتمرات في إعداد أطباء علي أعلي كفاءة لخدمة المرضي في كافة التخصصات.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي ان المؤتمر يناقش الجديد في علاج أمراض الكلي والسكر وكيفيه تحضير مرضي زراعة الكلي وطرق علاجهم وذلك من خلال مناقشة العديد من الحالات بشكل عملي وتفاعلي بالإضافة إلى ورشة عمل داخل المستشفى عن الغسيل البريتوني والدموي، حيث شارك به أكثر من ٤٠٠ طبيب من داخل وخارج المحافظة.

٨ جلسات علمية بحضور أكثر٤٠ أستاذ للكلى والسكر وأمراض الباطنة

وقال الدكتور نايل عبد الحميد ان المؤتمر استمرت فعالياته علي مدار يومين واشتمل علي ٨ جلسات علمية، بحضور أكثر من ٤٠ أستاذ للكلى والسكر وأمراض الباطنة سواء كمحاضر أو مشارك من أكثر من ١٠ جامعات ومعاهد على مستوي الجمهورية كجامعه القاهرة، الاسكندرية، المنصورة،بني سويف، الفيوم، اسيوط، قنا، المنوفية، طنطا والمعهد القومي للكلي.

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