الأكاديمية العربية تحتفي بأبنائها من ذوي الهمم لتعزيز الوعي والتكافؤ في التعليم

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، ندوة تحت عنوان "دور الأكاديمية في دعم ورعاية ذوي الهمم"، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي ودعم الفئات الخاصة في المجتمع.

شهدت الندوة حضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية الدكتورة ايناس برسوم مستشار رئيس الاكاديمية لشئون الطلاب، والدكتور ياسر الشامي عميد شئون الطلاب بفرع القرية الذكية، الدكتورة امنية درويش مدير اداره التنمية المستدامة بالأكاديمية، حيث تم تناول العديد من المواضيع المتعلقة بكيفية تقديم الدعم والخدمات لذوي الهمم.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، على أهمية دور الجامعات في دعم ذوي الهمم، وقال: "ان الأكاديمية ملتزمة بتوفير بيئة تعليمية شاملة تدعم جميع الطلاب، بما في ذلك ذوي الهمم.

واضاف «عبد الغفار»:" نحن نؤمن بأن التعليم حق للجميع، ونسعى جاهدين لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان نجاحهم الأكاديمي والاجتماعي."

وتابع رئيس الأكاديمية، " نعمل على تطوير برامج تعليمية إلي جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات وتمكين ذوي الهمم من الاندماج في المجتمع."

تحقيق اهداف التنمية المستدامة

ومن جانبها، قالت الدكتورة امنية درويش مدير إدارة التنمية المستدامة بالأكاديمية، "نحتفل اليوم بأبنائنا وزملائنا من أصحاب القدرات الخاصة المتميزون على مختلف الأصعدة وفى العديد من المجالات، بهم لدورهم الرائد والهام في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر والدول العربية بل والعالم... لعام 2030".

واوضحت"درويش " أن الأكاديمية سعت منذ نشأتها الى ان تكون منظمة عربية متخصصة في التعليم والتدريب والبحث العلمي لكل الدول العربية -، واولت منذ تولي الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئاستها عام 2011 اهتمامًا بالغا لدعم ودمج أولادنا وزملائنا من ذوي القدرات الخاصة مؤكده حرص الاكاديمية على خلق بيئة تعليمية وعملية صحية وملائمة تمكنهم من الحصول على كافة سبل الرعاية التي تؤدي الى تحقيق التفوق والتميز العلمي والرياضي والثقافي.

وأضافت أن هذا الإهتمام انعكس فى التصنيفات العالمية حيث حققت الاكاديمية إنجازات بارزه وفقا لتصنيف Times For Higher والذي يعد اهم المؤشرات Education Impact Ranking العالمية التي تقوم على قياس مدى تأثير التعليم العالي على تنمية المجتمعات من خلال تقييم قدرة الجامعات على تحقيق اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

تصنيف التايمز الخاص بالمنطقة العربية لعام 2024

ووفقا لأحدث النتائج لتصنيف التايمز الخاص بالمنطقة العربية لعام 2024 والذي ظهرت نتائجه في أوائل الشهر الجاري - فقد حققت الأكاديمية المركز السابع محليا والمركز ( الرابع والستون ( 46 عربيا من بين 351 ) ثلاثمائة وواحد وخمسون ) جامعه عربيه مشاركه السادس والعون.

اما وفقا لآخر تصنيف دولي بالتايمز والذي ظهرت نتائجه يونيو 2024 فقد حصلت الأكاديمية هذا العام على المركز الأول على مستوى مصر في اربع اهداف هم: الهدف الرابع - الخاص بجودة التعليمز، الهدف السابع - الخاص بتوليد طاقة نظيفة وترشيد الاستهلاك- ،الهدف الثامن العمل اللائق والنمو الاقتصادي والهدف الرابع عشر الخاص بالحياه البحرية.

كما أحرزت المركز الثالث في تحقيق كافة الأهداف بشكل عام على الجامعات المصرية والمركز التاسع عشر من اصل 292 مئتان اثنان وتسعون ( جامعة عربية. كما احتلت المركز ( ثلاثمائة وستة ( 306 من اجمالي (الف) تسعمائة ثلاثة وستون ( 1963 جامعة على مستوى العالم.

وقالت يأتي احتفالنا اليوم لتحقيق عدد من اهداف التنمية المستدامة وهم: الهدف الرابع: الخاص بجودة التعليم، الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين، الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وختمت كلمتها متقدمه بالشكر الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس لحرصه الدائم على مشاركة أبناء الأكاديمية في كافة الأنشطة والفاعليات والمبادرات التي تعقدها الأكاديمية.

وخلال الندوة تم استعراض تجارب ناجحة من قبل الخريجة سما رامي والطالبة فرح عماد.

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