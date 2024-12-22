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صحة ومرأة

أستاذة طب شرعي تكشف مفاجأة بشأن حالات الاغتصاب

الطب الشرعي، فيتو
الطب الشرعي، فيتو

الطب الشرعي وكشف القضايا، كشفت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة القاهرة، أن الطبيب الشرعي عندما يقوم بعملية التشريح يتحرى الدقة، لأن عدم اتباع الإجراءات الطبية اللازمة يؤدي إلى إخفاء السبب الحقيقي للوفاة، موضحة أن البعض يربط ما بين الطب الشرعي وبعض الأشياء الافتراضية مثل إمكانية الحديث مع الجثث، وهذا أمر غير حقيقي.

 

الإجابة على أسئلة النيابة 

ولفتت إلي أن الطبيب الشرعي يتعامل مع كل جثة كونها حالة، ويجيب على الأسئلة الموجهة من النيابة مثل معرفة سبب الوفاة، مؤكدة أن الطبيب الشرعي هو خبير فني ممثل للقاضي ويعمل على الوصول إلى أدلة لمعرفة سبب الوفاة، وملابسات الوفاة من خلال إعداد نوع من المقارنة بين ما هو موجود في أوراق التحريات والواقع.

وأشارت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”، إلي أن الطبيب الشرعي يمكنه معرفة وفاة الجثة نتيجة الشنق باليد حتى بعد دفن الجثة بمدة طويلة، وهذا الأمر يحدث نتيجة إجراء بعض الفحوصات الطبية.

 

حالات الاغتصاب وفحص الطب الشرعي 

وأوضحت أستاذة الطب الشرعي، أن جريمة الاغتصاب قد تحدث نتيجة إيلاج جزئي أو كلي، مشيرة إلى أن الطبيب الشرعي يستطيع معرفة موافقة الفتاة على المعاشرة أم لا من خلال بعض التحاليل، مثل  وجود مخدر في جسم الفتاة، بالإضافة إلى أن الفتاة التي تخضع للمعاشرة تحت عمر الـ18 حتى إذا كانت موافقة فهذا يعتبر اغتصابا، خلاف أن وجود كدمات في الجسم قد تكون دليلا على تعرض الفتاة للاغتصاب.

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ولفتت إلى أن الفتاة قد تتعرض لمشكلة ما، وعند عدم التصرف بشكل جيد مع هذه المشكلة فقد تتعرض للكثير من الانتهاكات الجنسية، مشيرة إلى أن الاغتصاب قد يحدث ولا يحدث فض لغشاء البكارة.

 

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