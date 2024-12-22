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رياضة

"إدارة سلبية صلاحيتكم منتهية"، هتافات نارية لـ جمهور الأهلي في مباراة بلوزداد (فيديو)

جماهير الأهلي, فيتو
جماهير الأهلي, فيتو

وجهت جماهيرالنادي الأهلي  الموجودة في ستاد القاهرة الدولي عدة رسائل نارية لمجلس إدارة الفريق واللاعبين وذلك علي هامش مباراة الأحمر أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

ورصدت عدسة فيتو المتواجدة في ملعب المباراة هتافات جماهير الأهلي حيث وجه مشجعو الأحمر رسائل نارية وهي: يا شناوي متعش الدور خد كهربا يالا وغور، إدارة سلبية صلاحيتكم منتهية، عاوزين لاعيبة رجالة مش لاعيبة عالة. 
 

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي تقام بينهم الان على ملعب “ستاد القاهرة الدولي” في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وتمثل مباراة شباب بلوزداد أهمية كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء رافعا شعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره الغاضبة، وذلك عقب الخسارة أمام فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

كما أن هناك دافعا آخر للنادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط مباراة شباب بلوزداد؛ وذلك لاعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

أما فريق شباب بلوزداد يدخل المباراة آملا هو الآخر في تحقيق الفوز على حساب النادي الأهلي وتصدر جدول ترتيب المجموعة.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد 


1-  أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2-  الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة  

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد في السادسة مساء اليوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا. 

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