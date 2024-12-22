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رياضة

"خسارة بطولة تساوي رحيل"، رسالة جماهير الأهلي للاعبين قبل مباراة شباب بلوزداد

جماهير الأهلي, فيتو
جماهير الأهلي, فيتو

حرصت جماهير النادي الأهلي في ستاد القاهرة الدولي علي توجيه رسالة للاعبي الفريق قبل انطلاق مباراة الأحمر أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

ورفعت جماهير الأهلي لافتات تحمل رسالة للاعبي الفريق جاءت كالتالي " رسالة للاعبين بطولات ولا يوجد بديل.. أي استهتار أو خسارة لبطولة تساوي الرحيل.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المرتقبة المقرر أن تجمع بينهم اليوم الأحد على ملعب “ستاد القاهرة الدولي” في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وتمثل مباراة شباب بلوزداد أهمية كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء رافعا شعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره الغاضبة، وذلك عقب الخسارة أمام فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

كما أن هناك دافعا آخر للنادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط مباراة شباب بلوزداد؛ وذلك لاعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

أما فريق شباب بلوزداد يدخل المباراة آملا هو الآخر في تحقيق الفوز على حساب النادي الأهلي وتصدر جدول ترتيب المجموعة.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد 


1-  أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2-  الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة  

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد في السادسة مساء اليوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا. 

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