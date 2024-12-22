كرة اليد، طاقم تحكيم مصري في بطولة العالم للرجال

كرة اليد، وقع اختيار الاتحاد الدولي لكرة اليد على طاقم التحكيم المصري المكون من الثنائي علاء حسن وحسام معتمد، للمشاركة في تحكيم مباريات بطولة العالم، المقرر إقامتها يناير المقبل بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

و يقدم ثنائي التحكيم المصري أداء مميز في كافة البطولات التي شاركوا بها، ولديهم سيرة ذاتية مميزة في جميع المحافل الدولية والقارية.

مجلس إدارة اتحاد اليد الجديد يعقد أول اجتماعاته

يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي اجتماعه الأول يوم الأربعاء المقبل، بمقر الاتحاد، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة فنيا وإداريا.

ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع الأول، التصديق على محضر الجمعية العمومية الأخيرة، بالإضافة لعدد من الموضوعات الخاصة باستعداد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم المقبلة.

كما من المقرر أن تتم يوم الإثنين المقبل إجراءات التسليم والتسلم داخل مقر الاتحاد المصري لكرة اليد، في حضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة، وممثل من مجلس الإدارة السابق، بالإضافة لمجلس الإدارة الجديد برئاسة خالد فتحي، على أن تبدأ بعدها رسميا ولاية مجلس الكابتن خالد فتحي في إدارة شئون الاتحاد المصري.

خالد فتحي يشكر الجمعية العمومية

ووجه خالد فتحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بعد انتخابه رئيسًا للاتحاد ومجلس الإدارة الجديد لقيادة اللعبة حتى 2028.

وقال فتحي: "أشكر أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وحرصهم على المشاركة سواء من منحني صوته أو لم يمنحني، الجميع كان حريصًا على خروج الجمعية العمومية بمظهر مشرف يليق باسم كرة اليد المصرية، وأعدهم جميعًا أن أعمل مع مجلس الإدارة لنكون عند حسن الظن".

ريادة كرة اليد المصرية على المستوى العالمي

وطالب فتحي أسرة كرة اليد المصرية بدعم كل القائمين على اللعبة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو استمرار ريادة كرة اليد المصرية على المستوى العالمي، ومواصلة تطوير اللعبة على كل المستويات بجميع عناصرها.

وأكد فتحي أن الاستراتيجية العامة لمجلس الإدارة هي التعامل مع جميع الأندية بمعيار واحد دون تمييز، قائلًا: "نقف على مسافة واحدة من الجميع والهدف إعلاء المصلحة العامة لكرة اليد المصرية".

وأشار فتحي إلى أن مجلس الإدارة الجديد يقدم كل الدعم للمنتخب الوطني للرجال والذي يستعد حاليًا للمشاركة في بطولة العالم التي تقام يناير المقبل في الدنمارك والنرويج وكرواتيا، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق طموحات جماهير الكرة المصرية في المحافل الدولية.

وأسفرت انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد عن انتخاب مجلس جديد يقود الاتحاد حتى 2028، جاء تشكيله كما يلي: خالد فتحي رئيسًا للاتحاد، خالد ديوان نائبًا للرئيس، نبيل خشبة أمينًا للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة: عبير عقيل، عمرو فتحي، أحمد زقزوق، خالد صالح، عمرو العدل، محمد جمال هليل.

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