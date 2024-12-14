كرة اليد، خالد فتحي ينهي سيطرة "البابا" في الاتحاد المصري

كرة اليد، كسر خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، هيمنة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة على مقاليد الأمور داخل الاتحاد المصري، وذلك بعد فوزه بمقعد الرئاسة في الانتخابات التي جرت بالأمس بمشاركة 72 من أعضاء الجمعية العمومية.

خالد فتحي ينهي سيطرة حسن مصطفى

ودخل خالد فتحي صراعا قويا من أجل الفوز في انتخابات اتحاد كرة اليد، في ظل الدعم غير المحدود الذي قدمه حسن مصطفى لمنافسه محمد الأمين وقائمته من أجل استمرار سيطرته على الاتحاد المصري ودائرة صنع القرار داخله.

وحصل خالد فتحي على ثقة الجمعية العمومية بسبب السيرة الطيبة التي يتمتع بها داخل مجتمع كرة اليد، وأيضا لرغبة أعضاء الجمعية في إنهاء سيطرة حسن مصطفى على الاتحاد المصري، والتي استمرت منذ إقالة مجلس المهندس هشام نصر عام 2021.

واستمرت سيطرة حسن مصطفى الملقب بـ “البابا” على الاتحاد المصري لكرة اليد منذ عام 2021، بعد إقالة المجلس المنتخب حينها برئاسة المهندس هشام نصر، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة محمد الأمين، ظلت تدير الاتحاد حتى إقامة الانتخابات بالأمس.

حسن مصطفى ومحمد الأمين، فيتو

التشكيل الكامل لمجلس إدراة اتحاد كرة اليد

وفاز خالد فتحي برئاسة اتحاد كرة اليد، في الانتخابات التي أقيمت في بالقاعة الرئيسية باللجنة الأولمبية، بعد التفوق على كل من محمد الأمين وهادي فهمي المرشحين على مقعد الرئيس.

وفاز خالد ديوان بمنصب نائب الرئيس ونبيل خشبة في منصب أمين الصندوق.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة كاملا كالتالي:

خالد فتحي (رئيس)

خالد ديوان (نائب الرئيس)

نبيل خشبة (أمين صندوق)

الأعضاء:

عبير عقيل

عمرو فتحي

أحمد زقزوق

خالد صالح

عمرو العدل

محمد جمال هليل

واكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد، المقام حاليا بالقاعة الرئيسية في اللجنة الأولمبية، بحضور 72 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

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