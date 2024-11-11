رئيس جامعة المنصورة يُكرِّم الطالب محمد الرشيدي الحاصل على كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024

كرَّم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الطالب محمد طارق الرشيدي الحاصل على كأس العالم في الرياضات الإلكترونية لعام 2024، بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مجدي زكريا رشاد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور أحمد طلبه العميد الأسبق لكلية الحاسبات والمعلومات، وأسرة الطالب.

حيث فاز الطالب للمرة الثانية بالمركز الأول في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والتي أقيمت في الفترة من 26 أكتوبر حتي 3 نوفمبر 2024، في هلسنكي بدولة فنلندا، حيث يعد «محمد طارق» هو المصري والعربي الوحيد الذي تأهل إلى التصفيات النهائية بالمسابقة العالمية، وفاز بالكأس بعد منافسة قوية ضمت سبعة لاعبين آخرين من دول: أمريكا، والبرازيل، واليابان، والصين، وألمانيا.

وهنأ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الطالب النابغ على ما حققه من إنجاز ورفع علم مصر عاليًا في المسابقة الدولية للرياضات الإلكترونية، مؤكدًا على حرص الجامعة على دعم الطلاب النوابغ في كافة المجالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، باعتبارها البوابة الرئيسية لاكتشاف المواهب المتميزة واستثمار مهارات الشباب، وإظهارها في كل المحافل العربية والدولية للتأكيد على مكانة الدولة المصرية بين بلدان العالم.

كما أشاد بتفوق الطالب وتميزه الدراسي حيث أنه طالب بالفرقة الثالثة في كلية الحاسبات والمعلومات قسم الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن " محمد طارق الرشيدي"، طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، ولاعب "كلاش رويال محترف" وهي إحدى الألعاب الإلكترونية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر من أكثر الألعاب الإستراتيجية انتشارًا في العالم ومن أهم تطبيقاتها هى حروب الجيل الخامس التى تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأيضا المنصات الإلكترونية مثل ال Chat GPT ومنصات ال gemeniy وغيرها من المنصات التى تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحقق الطالب العديد من الإنجازات البارزة، من خلال منافسات عالمية متعددة، ومثل مصر فى العديد من البطولات والمنافسات، حيث حصل علي المركز الثاني في بطولة كاس العالم 2021، وبطل كاس العالم 2022، ووصيف كاس العالم 2023.

كما حقق مراكز متقدمة في دوري كلاش رويال ليج CRL، بالإضافة لفوزه في عدة بطولات محلية وإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه حصل على العديد من الجوائز الفردية في مختلف البطولات، وتعاون مع فرق عالمية كبيرة، منها Team Queso وSK Gaming، مما عزز مكانته كواحد من أفضل لاعبي " كلاش رويال" في العالم.

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