افتتاح مركز زراعة الكبد بالمنصورة الخميس المقبل

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة عن أن الجامعة تعمل حاليا على الإنتهاء من التجهيزات النهائية لمبنى زراعة الكبد الجديد ليكون أول مركز متخصص لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط للافتتاح قريبا.

واشار رئيس جامعة المنصورة الى انه من المقرر افتتاح مبني زراعة الكبد الخميس المقبل بحضور وزير التعليم العالي.

انشاء مبني زراعة الكبد علي مسلحة 800 متر يتكلفة 500 مليون

يذكر أن مبنى زراعة الكبد الجديد أنشئ على مساحة 800 متر مربع، ويضم 9 طوابق بقوة 60 سريرًا، تضم استقبال وعيادات وعمليات جراحية وعناية مركزة وإفاقة، وإقامة داخلية وطابق ادارى، وجراج، وقاعات للبحث العلمي، وبدخوله الخدمة سيحقق إنجاز إجراء عدد كبير من عمليات زراعة الكبد للقضاء على قوائم الانتظار.

مبني زراعة الكبد الأول في مصر والشرق الأوسط

وتصل تكلفة انشاء المبني حوالى 500 مليون جنيه، وهو الأول في مصر والشرق الأوسط تحت هذا المسمى.

اقسام مبني زراعة الكبد بالمنصورة

وأشار الدكتور شريف خاطر أن المبنى يتكون من 9 أدوار من تبرعات المجتمع المدني ليساهم في القضاء على قوائم الانتظار، ويحتوي المبني على الدور الأرضى والمخصص للخدمات والميكنة، وعدد 6 حجرات عيادة خارجية، 3 حجرات عمليات، و14 سريرًا للعناية المركزة، و5 أسرة للإفاقة، وعدد 56 سرير لإقامة المرضي، ويشمل الدور التاسع وحدات المناظير وأبحاث ومعامل.

واكد رئيس جامعة المنصورة ان الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المُتميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تُقدمه من خدمات صحية مُتميزة.

واوضح أن المستشفيات الجامعية تسعى إلى تحقيق إستراتيجية الدولة 2030 وتوفير حياة كريمة من الناحية الصحية للمواطنين.

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