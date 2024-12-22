الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 18 طنًا من المواد الغذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بالدقهلية

حملات صحية بالدقهلية،
حملات صحية بالدقهلية، فيتو

ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل مديرية صحة الدقهلية للطب الوقائى حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية بنطاق مركزى نبروه ودكرنس  للتأكد من سلامة المعروض بها حفاظًا على صحة المواطنيين.

حملات صحية مكثفة بنبروه ودكرنس 

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة في الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية للتأكد من استيفاء الإشتراطات الصحية اللازمة.

ضبط ما يزيد عن 18 طنًا من مواد غذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

أسفرت الحملة فى نبروه عن ضبط مايزيد عن 18 طنًا من مواد غذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى  من بينها عدد 107 صفيحة جين أبيض علاوة على 17 طن ملح منها 10 أطنان جرى تخزينها بمكان غير مستوفى للشروط ومعرض للقوارض والحشرات.

ضبط أغذية مشكوك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي 

واضاف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى أن الحملة تفقدت أيضًا عدد من المنشآت الغذائية بدائرة مركز دكرنس حيث تم ضبط 1500كجم شراب جلوكوز و45 صفيحه جبنه بيضاء بإجمالى وزن 450 كجم  للشك فى الصلاحيه للاستهلاك الآدمى لسوء التخزين.

سحب عينات من جميع المضبوطات وإرسالها للفحص بالمعامل

فيما أكدت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية انه تم تحرير محاضر ضبط وسحب عينات من جميع المضبوطات وإرسالها للفحص بالمعامل لبيان صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاشتراطات الصحية الصلاحية الحملات الانضباطية تحرير محاضر المنشات الغذائية حملات صحية مكثفة صحة الدقهلية وزراة الصحة مركز دكرنس

مواد متعلقة

للفتيات، تأثير الضغط النفسي والاضطرابات العاطفية على صحة شعرك

رئيس صحة الشيوخ يستعرض تفاصيل قانون المسئولية الطبية وحماية المريض

مديرة صحة العاشر من رمضان: استمرار مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

صحة الشرقية: تكثيف الجهود في مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض
ads

الأكثر قراءة

برئاسة حسن شحاتة، تعديلات في تشكيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة

"خسارة بطولة تساوي رحيل"، رسالة جماهير الأهلي للاعبين قبل مباراة شباب بلوزداد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

بورنموث يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور)

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد

زغلول صيام يكتب: إيه اللي هيحصل لو الزمالك مجددش لزيزو؟! مش نهاية العالم!

رئيس الشيوخ يوجه عتابًا لوزير الصحة بسبب المسئولية الطبية، والحكومة ترد

الجولاني بالبدلة والكرافتة في أول لقاء مع وليد جنبلاط (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

اكتشاف حطام سفينة عمرها 1500 عام في تركيا

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البخور في المنام وعلاقته بالتخلص من الحاسدين والحاقدين

معنى تحاضون، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الفجر

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بمواجهة العقبات والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية