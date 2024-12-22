ضبط 18 طنًا من المواد الغذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بالدقهلية

ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل مديرية صحة الدقهلية للطب الوقائى حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية بنطاق مركزى نبروه ودكرنس للتأكد من سلامة المعروض بها حفاظًا على صحة المواطنيين.

حملات صحية مكثفة بنبروه ودكرنس

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة في الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية للتأكد من استيفاء الإشتراطات الصحية اللازمة.

ضبط ما يزيد عن 18 طنًا من مواد غذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

أسفرت الحملة فى نبروه عن ضبط مايزيد عن 18 طنًا من مواد غذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من بينها عدد 107 صفيحة جين أبيض علاوة على 17 طن ملح منها 10 أطنان جرى تخزينها بمكان غير مستوفى للشروط ومعرض للقوارض والحشرات.

ضبط أغذية مشكوك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

واضاف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى أن الحملة تفقدت أيضًا عدد من المنشآت الغذائية بدائرة مركز دكرنس حيث تم ضبط 1500كجم شراب جلوكوز و45 صفيحه جبنه بيضاء بإجمالى وزن 450 كجم للشك فى الصلاحيه للاستهلاك الآدمى لسوء التخزين.

سحب عينات من جميع المضبوطات وإرسالها للفحص بالمعامل

فيما أكدت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية انه تم تحرير محاضر ضبط وسحب عينات من جميع المضبوطات وإرسالها للفحص بالمعامل لبيان صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه

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