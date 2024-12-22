الأحد 22 ديسمبر 2024
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محافظات

نفق الشون في المحلة الكبرى يستعيد رونقه بعد حملة نظافة

حملة نظافة مكبرة
حملة نظافة مكبرة بنفق الشون في المحلة لتسهيل حركة المواطنين

في استجابة سريعة لتوجيهات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عقب جولته الصباحية المفاجئة بنفق الشون بمدينة المحلة الكبرى، شنت رئاسة حي ثان المحلة، حملة نظافة مكبرة لإعادة تأهيل النفق وتحسين البيئة العامة، 

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حملة نظافة مكبرة للنفق 

وقال محافظ الغربية أنه تم عمل حملة نظافة مكبرة للنفق وتم تغطية حجرة الصرف بنفق الشون، التي كانت تسبب تراكم المياه والإزعاج للمواطني تم إغلاق الحجرة بشكل محكم، كما تم تركيب التندات في عدة أماكن داخل النفق بما يضمن راحتهم أثناء عبورهم.

 

رفع كافة الإشغالات

وأضاف محافظ الغربية أنه تم رفع كافة الإشغالات التي كانت تعيق الطريق داخل النفق، وهو ما أسهم في زيادة انسيابية الحركة ومنع الاختناقات المرورية التي كانت تحدث بسبب وجود العوائق. وقد شدد المحافظ على ضرورة إزالة أي معوقات قد تؤثر على راحة المواطنين وحركة سير المواطنين في هذا المكان الحيوي.

 

إصلاح الأعطال واستبدال اللمبات

كما شملت الحملة صيانة شاملة لإنارة النفق، حيث تم إصلاح الأعطال واستبدال اللمبات التالفة بما يضمن إضاءة قوية وآمنة للمواطنين في جميع الأوقات، بما يعكس حرص المحافظة على توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.

 

تحسين البنية التحتية لمرافق المدينة

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عقب جولته، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من الجهود التي تقوم بها المحافظة لتحسين جودة الحياة في مدينة المحلة الكبرى. وقال الجندي: “لا مكان لأي تقصير في تحسين البنية التحتية لمرافق المدينة، وخاصة في الأماكن الحيوية مثل نفق الشون، حيث نعمل باستمرار لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.”

وأوضح محافظ الغربية أن الحملة تأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين النظافة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكدًا أنه لا مجال للتراخي لتقديم الخدمات للمواطنين بقلعة الصناعة المصرية بشكل دقيق وفوري، مشيرًا إلى أن المحافظة ستستمر في متابعة كل هذه الأعمال لضمان استفادة المواطنين من بيئة نظيفة وآمنة.

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