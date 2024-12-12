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مذكرة تفاهم بين جامعة طنطا ومديرية التعليم بالغربية لتنمية قدرات الطلاب

توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة طنطا ومديرية التربية والتعليم

شهدت جامعة طنطا اليوم الخميس توقيع مذكرة تفاهم مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وقع المذكرة من جانب جامعة طنطا الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

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ومن جانب المديرية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، وجاء ذلك بحضور الدكتورة أمل عبد الستار المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات المجتمعية، وانتصار عبده محمود عبد الحفيظ مدير المركز الاستكشافي بـ الغربية، وسعيد محمود المشالى رئيس قسم التدريب بمركز التطوير التكنولوجي بالغربية ومدير المسابقات العلمية الدولية.

تنص مذكرة التفاهم على التعاون بين جامعة طنطا ومديرية التربية والتعليم بالغربية على تنمية قدرات الطلاب والطالبات الموهوبين من طلاب المدارس في المراحل الدراسية المختلفة في (الموسيقى - الشعر - الغناء - الأدب - المجال الإلكتروني) مع تنظيم زيارات ميدانية من طلاب المدارس ممن لديهم المواهب المختلفة لأماكن مختلفة داخل الكليات التابعة لجامعة طنطا.

بالإضافة إلى عمل مسابقات تحت إشراف الطرفين وعمل جوائز للموهوبين وإمكانية تصعيدهم لمستويات أعلى، على أن تتم جميع الأنشطة داخل مقر جامعة طنطا.
 

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