محافظ الغربية: حقوق المواطن أولوية ولن نتهاون في حل المشكلات

استجاب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بشكل فوري للشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة من خلال مبادرة “الغربية بتتغير بيكم”، التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

استجابة الدولة لشكاوى المواطنين

وأكد محافظ الغربية أن استجابة الدولة لشكاوى المواطنين هي حق أصيل لهم، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون في حل المشكلات وتلبية متطلبات المواطنين. وأضاف: “هدفنا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطن، فنحن هنا لخدمتكم”.

تقديم الشكاوى والمقترحات من خلال القنوات الرسمية

كما دعا محافظ الغربية المواطنين إلى التفاعل الإيجابي وتقديم الشكاوى والمقترحات من خلال القنوات الرسمية، مؤكدًا أن جميع الشكاوى تخضع للدراسة الجادة والعمل على معالجتها فورًا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

تطوير الأداء الحكومي

وتأتي هذه الاستجابة السريعة ضمن جهود المحافظة لدعم الشفافية، تعزيز الثقة، وتطوير الأداء الحكومي، في إطار تحقيق رؤية “الغربية بتتغير بيكم” والتي أصبحت عنوانًا لمرحلة جديدة من العمل الميداني المتميز والفعّال.

حل مشكلاته على أرض الواقع

وأكد الجندي على ان “النجاح الحقيقي يكمن في الوصول للمواطن وحل مشكلاته على أرض الواقع.. المواطن شريك أساسي في عملية التنمية والتغيير”.

محافظ الغربية يُلبي طلب الطفلة ميرنا ويشجع موهبتها بالتقاط الصور في مكتبه

استجاب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، إلى طلب الطفلة ميرنا علاء الموهوبة بالتصوير، والتي زارت مكتبه لتلبية شغفها وتوثيق هذا اللقاء الفريد بكاميرتها الصغيرة.

الطفلة ميرنا، التي تبلغ من العمر 10 سنوات، عبرت عن شغفها بالتقاط الصور وتوثيق اللحظات المميزة خلال جولات المحافظ المتعدد، وهو ما جذب انتباه محافظ الغربية ليحقق لها أمنيتها بلقاء في مكتبه

وأهدى محافظ الغربية الطفلة ميرنا هدية تذكارية تقديرًا لشغفها الكبير بالتصوير، وذلك في لفتة إنسانية تشجيعية لدعم موهبتها.

ولم يكتفِ المحافظ بتلبية رغبة ميرنا فقط، بل قرر إهداء هدايا لأشقائها الصغار أيضًا، تقديرًا لدورهم في تشجيع شقيقتهم ودعمها في متابعة شغفها.

الطفلة ميرنا: أحلم دائمًا بأن أكون مصورة مشهورة

وقالت ميرنا أثناء لقائها بمحافظ الغربية: “أحلم دائمًا بأن أكون مصورة مشهورة وأن أصور الأشخاص في الأماكن الجميلة وأحداث الحياة اليومية، وكنت أتمنى أن التقط صور للمحافظ لأنه يمثل رمزًا للغربية، وأريد أن تكون هذه اللحظة ذكرى خاصة في حياتي.”

دعم المواهب الصغيرة وتشجيعها

بدوره، استجاب المحافظ لهذا الطلب بكل ابتسامة وترحيب، قائلًا: “إنه من دواعي سروري أن ألتقي بالموهوبة الصغيرة وأن أحقق لها هذه الأمنية رؤية شغفها بالتصوير واهتمامها بالتوثيق يجسد روح الطفولة المبدعة، ونحن في المحافظة نحرص دائمًا على دعم المواهب الصغيرة وتشجيعها.”

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