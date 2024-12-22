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خارج الحدود

جيش الاحتلال يرتكب 4 مجازر جديدة في قطاع غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و54 مصابا خلال 24 ساعة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة ارتفع إلى 45 ألفا و259 شهيدا و107 آلاف و627 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت تقارير إعلامية، أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم ارتفع إلى 24 شهيدًا منهم 19 شمالي القطاع.

شهداء بقصف الشجاعية وجباليا النزلة

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف تجمعا للفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وفي السياق ذاته استشهد فلسطينيين اثنين وأصيب أخرين في استهداف إسرائيلي لتجمع للفلسطينيين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

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