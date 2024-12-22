الأحد 22 ديسمبر 2024
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رياضة

خليجي 26، التشكيل الرسمي لمباراة العراق واليمن

العراق
العراق

خليجي 26، يلتقي العراق واليمن، اليوم الأحد في الجولة الأولي لدور المجموعات لمسابقة كأس الخليج 2024 “ خليجي 26” التي تستضيفها الكويت.


 تشكيل العراق واليمن 

ويتواجد المنتخبان العراق واليمن في المجموعة الثانية لبطولة خليجي 26، رفقة كل السعودية والبحرين.


ويشارك في بطولة كأس الخليج، 8 منتخبات، هي: "السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن"، مقسمة على مجموعتين، كل أربعة منتخبات في مجموعة.

 

موعد مباراة العراق واليمن اليوم في كأس الخليج


من المقرر أن تنطلق مباراة العراق واليمن اليوم في كأس الخليج، في تمام الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة، الـ 5:25 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد اليمن اليوم في خليجي 26


وتذاع المباراة بين العراق واليمن، عبر قنوات الكأس SSC NEWS HD، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبو ظبي الرياضية، عمان الرياضية ودبي الرياضية.

 

وأقيم حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” بدولة الكويت أمس السبت.

ونال حفل الافتتاح إشادة من عدد كبير من  رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر عدد من الصور والفيديوهات للحفل.

مجموعات كأس الخليج «خليجي 26»


ويتواجد في بطولة كأس الخليج العربي 8 منتخبات، هم (السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن)، مقسمة على مجموعتين، كل أربع منتخبات في مجموعة.

المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارات.

المجموعة الثانية: البحرين والعراق والسعودية واليمن.


10 قنوات مجانية مفتوحة تنقل بطولة كأس الخليج 26
 

الكويت الرياضية.
الكاس الرياضية.
قنوات SSC.
عمان الرياضية.
البحرين الرياضية.
أبوظبي الرياضية.
دبي الرياضية.
الشارقة الرياضية.
العراقية الرياضية.
الرابعة الرياضية.

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