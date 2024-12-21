السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الخليج 2024 بعد الجولة الافتتاحية

كأس الخليج العربي
كأس الخليج العربي خليجي 26

خليجي 26، أسدل الستار على مباريات الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج 2024 "خليجي 26" والتي أقيمت اليوم السبت.

ويحل منتخبا الكويت وعمان في المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج بجانب قطر والإمارات.


وانطلقت خليجي 26 في الكويت، والتي تستمر حتى 3 يناير 2025، بمشاركة 8 منتخبات.


وتعادل منتخب الكويت مع عمان، في المباراة الافتتاحية للبطولة 1-1، وتقدم منتخب الكويت في الدقيقة 34 عن طريق لاعبه يوسف ناصر، وتعادل منتخب عمان في الدقيقة 42 بواسطة اللاعب عصام الصبحي.

 

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، بين قطر والإمارات، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتساوي المنتخبات الأربعة بنفس عدد النقاط، ولكل منهما نقطة بعد نهاية الجولة الأولي كالتالي 

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الخليج 2024 


1- الكويت - نقطة واحدة.

2- عمان - نقطة واحدة.

3- قطر - نقطة واحدة.

4 - الإمارات - نقطة واحدة

 

وأقيم حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” بدولة الكويت.

ونال حفل الافتتاح إشادة من عدد كبير من  رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر عدد من الصور والفيديوهات للحفل.

مجموعات كأس الخليج «خليجي 26»


ويتواجد في بطولة كأس الخليج العربي 8 منتخبات، هم (السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن)، مقسمة على مجموعتين، كل أربع منتخبات في مجموعة.

المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارات.

المجموعة الثانية: البحرين والعراق والسعودية واليمن.


10 قنوات مجانية مفتوحة تنقل بطولة

 كأس الخليج 26
الكويت الرياضية
الكاس الرياضية
قنوات SSC
عمان الرياضية
البحرين الرياضية
أبوظبي الرياضية
دبي الرياضية
الشارقة الرياضية
العراقية الرياضية
الرابعة الرياضية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خليجي 26 بطولة كأس الخليج 2024 كأس الخليج 2024 قطر الإمارات الكويت عمان

مواد متعلقة

قطر تتعادل مع الإمارات 1-1 في خليجي 26 (فيديو)

الكويت تتعادل مع عمان إيجابيا في افتتاح خليجي 26

حفل افتتاح مبهر لبطولة كأس خليجي 26 قبل انطلاق مباراة الكويت وعمان (فيديو)

التجنيس سلاح منتخب الإمارات للفوز بكأس خليجي 26

ads

الأكثر قراءة

أقوي تحذير من السيسي للمصريين: فيه خطط وشغل بيتم ضد مصر من أجهزة مخابرات

ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة

"كتشنة" امتحانات صفوف النقل بالجيزة، تعليمات تثير اللغط بين المدارس الخاصة

الأمن يحل لغز العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر في قنا

ارتفاع الأمواج يصل لـ3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة غدا بالبحر المتوسط

محافظ الإسكندرية يصدر حركة تغييرات وتنقلات لرؤساء أحياء بعضهم شملتهم حركة الوزارة

20 رسالة حاسمة من السيسي لأهل الشر ومروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد الكشف عن اطلاقه فى مصر، كل ما تريد معرفته عن تطبيق محفظة جوجل

منوعات

المزيد

ألبانيا تحظر تطبيق تيك توك لمدة عام بعد مقتل مراهق

أغرب هروب لسجين مغربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب حافلة في إيران

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

بكم كيلو السكر في المحلات اليوم السبت 21/12/2024 ؟

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 21/12/2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 21-12-2024

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الحلويات في المنام وعلاقته بتيسير الأحوال وزوال الهموم

من خواطر الشعراوي، دقة البلاغة القرآنية في استخدام «كان» و«ظل» و«أمسى» (فيديو)

تفسير حلم الطيران في المنام وعلاقته بانتهاء المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية