ترتيب المجموعة الأولى في كأس الخليج 2024 بعد الجولة الافتتاحية

خليجي 26، أسدل الستار على مباريات الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج 2024 "خليجي 26" والتي أقيمت اليوم السبت.

ويحل منتخبا الكويت وعمان في المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج بجانب قطر والإمارات.



وانطلقت خليجي 26 في الكويت، والتي تستمر حتى 3 يناير 2025، بمشاركة 8 منتخبات.



وتعادل منتخب الكويت مع عمان، في المباراة الافتتاحية للبطولة 1-1، وتقدم منتخب الكويت في الدقيقة 34 عن طريق لاعبه يوسف ناصر، وتعادل منتخب عمان في الدقيقة 42 بواسطة اللاعب عصام الصبحي.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، بين قطر والإمارات، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتساوي المنتخبات الأربعة بنفس عدد النقاط، ولكل منهما نقطة بعد نهاية الجولة الأولي كالتالي

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الخليج 2024



1- الكويت - نقطة واحدة.

2- عمان - نقطة واحدة.

3- قطر - نقطة واحدة.

4 - الإمارات - نقطة واحدة

وأقيم حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” بدولة الكويت.

ونال حفل الافتتاح إشادة من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتشر عدد من الصور والفيديوهات للحفل.

مجموعات كأس الخليج «خليجي 26»



ويتواجد في بطولة كأس الخليج العربي 8 منتخبات، هم (السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن)، مقسمة على مجموعتين، كل أربع منتخبات في مجموعة.

المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارات.

المجموعة الثانية: البحرين والعراق والسعودية واليمن.



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