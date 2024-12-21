مدرب العراق: واجهنا صعوبات قبل بطولة خليجي 26 (فيديو)

خليجي 26، أكد الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق، أن فريقه "جاهز" لكأس الخليج العربي، مؤكدا أن هدفه يكمن في التأهل لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة اليمن غدا الأحد على استاد جابر المبارك ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: الإعداد كان بشكل جيد، كانت لدينا بعض المشكلات في ما يتعلّق بالإصابات وتعذّر انضمام بعض اللاعبين للبطولة، ولكن بشكل عام نحن جاهزون للبطولة.

خيسوس كاساس مدرب العراق:

الاعداد مر بشكل جيد رغم وجود بعض الاصابات وتعذر بعض اللاعبين عن الانضمام رغم ذلك نحن جاهزون للمباراة الأولى #كاس_الخليج || #خليجي_زين26#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/lWwK7sckj2 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 21, 2024



وأضاف: كل المدربين المتواجدين في البطولة يريدون الفوز باللقب، ويكذب مَن يقول إنه لا يريد الفوز باللقب، وتصفيات كأس العالم مهمة جدًا، ولكن هذه البطولة مهمة لتطبيق بعض التجارب مع لاعبين جدد.

كاساس مدرب العراق: هدفنا إسعاد الشعب العراقي وأن نجعله فخورًا بمنتخب بلاده



تغطية #أبوظبي_الرياضية لـ #خليجي26 pic.twitter.com/XzgYyNcKLr — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 21, 2024

وعن توقعه للفريقين اللذين سيخرجان من دور المجموعات، قال: "صعب جدًا التوقّع بالمجموعة، في السنوات الماضية قطر والسعودية تميّزتا عن البقية، مؤخرًا ظهر العراق والبحرين والإمارات وأصبحنا قريبين منهم، لذلك يصعب التوقّع".

وتابع: “أعجبني منتخب اليمن، أي فريق يستطيع الفوز بالبطولات المجمّعة لأن مدتها قصيرة”.

واختتم: "أريد إسعاد الشعب العراقي وأن نجعله فخورًا بمنتخب بلاده، والتأهل لكأس العالم هو هدفنا الرئيسي".



فيما صرح أيمن حسين نجم منتخب العراق، قائلا "التحضيرات كانت جيدة".

وأضاف: نحن أبطال الخليج وندخل البطولة للحفاظ على اللقب وإسعاد جماهيرنا.

كاساس مدرب العراق: هدفنا إسعاد الشعب العراقي وأن نجعله فخورًا بمنتخب بلاده



تغطية #أبوظبي_الرياضية لـ #خليجي26 pic.twitter.com/XzgYyNcKLr — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 21, 2024

وأتم: “نلعب كفريق واحد وكمجموعة واحدة، وإذا كانت الفرق تفكّر في أيمن، فهناك بقية اللاعبين فأنا أُطبّق تعليمات المدرب والمهم هو فوز الفريق”.

مجموعات كأس خليجي 26



المجموعة الأولى: الكويت (المضيف) - قطر - الإمارات - سلطنة عمان.

المجموعة الثانية: العراق (حامل اللقب) - السعودية - البحرين - اليمن.

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