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رياضة

مدرب العراق: واجهنا صعوبات قبل بطولة خليجي 26 (فيديو)

مدرب منتخب العرق
مدرب منتخب العرق خيسوس كاساس،فيتو

خليجي 26، أكد  الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق، أن فريقه "جاهز" لكأس الخليج العربي، مؤكدا أن هدفه يكمن في التأهل لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة اليمن غدا الأحد على استاد جابر المبارك ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: الإعداد كان بشكل جيد، كانت لدينا بعض المشكلات في ما يتعلّق بالإصابات وتعذّر انضمام بعض اللاعبين للبطولة، ولكن بشكل عام نحن جاهزون للبطولة.


وأضاف: كل المدربين المتواجدين في البطولة يريدون الفوز باللقب، ويكذب مَن يقول إنه لا يريد الفوز باللقب، وتصفيات كأس العالم مهمة جدًا، ولكن هذه البطولة مهمة لتطبيق بعض التجارب مع لاعبين جدد.

 

وعن توقعه للفريقين اللذين سيخرجان من دور المجموعات، قال: "صعب جدًا التوقّع بالمجموعة، في السنوات الماضية قطر والسعودية تميّزتا عن البقية، مؤخرًا ظهر العراق والبحرين والإمارات وأصبحنا قريبين منهم، لذلك يصعب التوقّع".

 

وتابع: “أعجبني منتخب اليمن، أي فريق يستطيع الفوز بالبطولات المجمّعة لأن مدتها قصيرة”.

واختتم: "أريد إسعاد الشعب العراقي وأن نجعله فخورًا بمنتخب بلاده،  والتأهل لكأس العالم هو هدفنا الرئيسي".

فيما صرح  أيمن حسين نجم منتخب العراق، قائلا "التحضيرات كانت جيدة".

 وأضاف: نحن أبطال الخليج وندخل البطولة للحفاظ على اللقب وإسعاد جماهيرنا.

وأتم: “نلعب كفريق واحد وكمجموعة واحدة، وإذا كانت الفرق تفكّر في أيمن، فهناك بقية اللاعبين فأنا أُطبّق تعليمات المدرب والمهم هو فوز الفريق”.

مجموعات كأس خليجي 26


المجموعة الأولى: الكويت (المضيف) - قطر - الإمارات - سلطنة عمان.

المجموعة الثانية: العراق (حامل اللقب) - السعودية - البحرين - اليمن.

 

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