أستاذ علاقات دولية: موقف أمريكا من الجولاني دليل على الانتهازية والبحث عن مصالحها

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي: إن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر ممارس للانتهازية في العالم، مستشهدا بتصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، بأن مكافأة الـ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن "الجولاني" تقود للقبض عليه لا تزال قائمة، ثم إعلان مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، من دمشق مساء أمس الجمعة، إلغاء المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال أحمد الشرع قائد "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، حتى اختفت صورته عن موقع "مكافآت من أجل العدالة.

وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تهتم إلا بمصلحتها، بدليل إعلانها مراجعة موقفها من الجولاني،وفي نفس الوقت تقوم بالإغارة على بقايا تنظيم داعش في سوريا، في نفس الوقت يرسل الاتحاد الأوربي مفاوضين مع القيادة السورية الجديدة بل أن المبعوث الأممي يحذو نفس الحذو، وهذا أن دل على شيء إنما يدل على ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي.

الولايات المتحدة الأمريكية تضع مصلحتها في المرتبة الأولى

وتابع أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة: إن الولايات المتحدة الأمريكية تضع مصلحتها في المرتبة الأولى، وبالتالي هي لا يعنيها استقرار سوريا أو عدم استقرارها وإنما ما يعنيها هي حماية مصالحها بالمنطقة، وبالتالي الموقف الأمريكي يتلون حسب مصلحتها في سوريا.

الوفد الأمريكي في سوريا للقاء الشرع

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، قررت أمس الجمعة، إلغاء جائزة الـ 10 ملايين دولار، التي كانت مرصودة لمن يبلغ عن قائد هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني "أحمد الشرع".

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى وذلك بعد لقائها مع أحمد الشرع في العاصمة “دمشق” اليوم.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، وصل الوفد الأمريكي إلى مقر إقامة أحمد الشرعفي العاصمة السورية دمشق، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، أن الوفد الأمريكي ناقش مع الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب.

وصول وفد أمريكي إلى مقر إقامة الجولاني في دمشق

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز”، قد ذكرت في تقرير لها أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن سيرسل دبلوماسيين كبار إلى دمشق للقاء القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن شروط بلاده لتقديم الدعم لسوريا خلال الفترة المقبلة، حيث نقلت شبكة إن بي سي، في تقرير، أمس الخميس، قوله: لكي تحظى سلطة سوريا الجديدة بالدعم عليها أن تؤكد أنها شاملة وغير طائفية ولا تدعم الإرهاب.

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