الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

هل ترفع أمريكا اسم الجولاني من قوائم الإرهاب؟ خبير قانون دولي يجيب

الجولانى،فيتو
الجولانى،فيتو

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن هناك تساؤلات كثيرة حول علاقة أمريكا بقائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني خاصة بعد تصنيفه على قوائم الإرهاب الأمريكية ورصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.

 

وأضاف أن من ضمن هذه التساؤلات: هل تعيد الولايات المتحدة الامريكية تقييم هذا التصنيف خاصة مع وجود اتصالات غير مباشرة مع أحمد الشرع “الجولاني” والتحولات الملحوظة في خطاب الشرع المعتدلة بعد سقوط نظام بشار الأسد. 
 

 

هل يرفع اسم الجولاني من قوائم الإرهاب 

وأكد “سلامة” انه على الرغم من هذه التحولات فإن رفع اسم “الجولاني” من قوائم الإرهاب ليس أمرًا بالسهل فهناك ثلاثة عوامل رئيسيه تعقد هذا الأمر أولها الماضي المرتبط ب"الشرع" بتنظيم القاعدة.


ثانيًا استمرار التوترات مع الحلفاء  الذين لديهم مصالح متقاربة في سوريا.

 ثالثًا الضغوط القانونية والسياسية التي ستترتب عليها رفع اسم “الجولاني” من قوائم الإرهاب حيث يتطلب ذلك مراجعات قانونية دقيقة بعدد من الإدارات الأمريكية والكونجرس ومراكز الأبحاث المؤثرة.
 

الولايات المتحدة الأمريكية والجولاني 

وتابع:" كما  تبقى الإدارة الأمريكية متوجسة من الجولاني وهيئة تحرير الشام من حيث المصداقية الدولية إذا غيرت الولايات المتحدة موقفها تجاه هيئة تحرير الشام فقد ينظر اليها بازدواجية في معايير في مكافحة الإرهاب يضر بعلاقتها مع الدول الأخرى كما أن هناك تخوفات من أن تعود هيئة تحرير الشام إلى أجندات جهادية لظروف السياسية مما قد يجعل الولايات المتحدة تبدو ساذجة أو متهاونة.

 وأشار إلى أن الحسابات الداخلية في سوريا معقدة فتعد هيئة تحرير الشام حاليًّا قوة عسكرية وسياسية  لكن التعاون معها قد يعقد التوازنات مع القبائل المعارضة الأخرى والحكومة المؤقتة مما يزيد من تعقد المشهد السوري.
 

واختتم: "رغم كل هذه العقبات إلا أن واشنطن قد تدرس إعادة النظر في تصنيف الجولاني وهيئته على قوائم الإرهاب إذا تحقق عدد من الشروط منها التزام واضح بمبادئ مكافحه الإرهاب والاستعداد عالميا لمحاربة الحركات المتشددة الأخرى مثل داعش إلى جانب شراكة مع الحكومة المؤقته  في إدلب ودعم الاستقرار بسوريا وإذا نجحت هيئة تحرير الشام في تقديم نموذج حكم ديمقراطي مقبول دوليا فقد يفتح الباب أمامها للاعتراف من المجتمع الدولي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوريا الجولاني هيئة تحرير الشام تنظيم القاعدة الولايات المتحده الامريكيه

مواد متعلقة

الجولاني خليفة الخميني في تصدير الإرهاب!

الجولاني يرفض تشبيه سوريا بأفغانستان: ليست مثلهاولن تكون

إدارة ترامب تحث الديمقراطيين على عدم إزالة الجولاني من قائمة الإرهاب

بعد ظهور أحد قياداتها مع الجولاني في سوريا.. أين حازمون الآن؟.. حازم أبو إسماعيل الأب الروحي للحركة.. اتبعت أسلوبًا متطرفًا مع الدولة والمعارضة.. ومعظم قادتها هربوا للخارج بعد إسقاط الإخوان

ads

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن حركة السحب والعواصف الرعدية وتحذر هذه المناطق

الصحفيين تكشف سبب شطب عماد الدين أديب من النقابة

صدمة لجماهير الزمالك بسبب إصابة ناصر ماهر في لقاء سيراميكا

9 أسئلة وأجوبة عن المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC، أبرزها أعراضه ومعدلات انتشاره

ارتفاع مفاجئ في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق، وقفزة في كريستال والذرة

هل ترفع أمريكا اسم الجولاني من قوائم الإرهاب؟ خبير قانون دولي يجيب

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

منوعات

المزيد

تفاقم أزمة الحد الأدنى للأجور فى المدارس الخاصة.. اجتماعات مكثفة لممثلى المدارس لوقف التنفيذ.. واللجوء إلى البرلمان وارد.. تعليمات وزير التعليم مجمدة لحين إشعار آخر

قعدة رومانسية ولغة عيون، أول تعليق من رئيسة وزراء إيطاليا على علاقتها بإيلون ماسك (صور)

عنفت طفلا مصابا بالتوحد، حبس مربية أطفال مغربية

وثيقة تكشف جريمة قتل وقعت قبل 350 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-12-2024

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية