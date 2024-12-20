هل ترفع أمريكا اسم الجولاني من قوائم الإرهاب؟ خبير قانون دولي يجيب

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن هناك تساؤلات كثيرة حول علاقة أمريكا بقائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني خاصة بعد تصنيفه على قوائم الإرهاب الأمريكية ورصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وأضاف أن من ضمن هذه التساؤلات: هل تعيد الولايات المتحدة الامريكية تقييم هذا التصنيف خاصة مع وجود اتصالات غير مباشرة مع أحمد الشرع “الجولاني” والتحولات الملحوظة في خطاب الشرع المعتدلة بعد سقوط نظام بشار الأسد.



هل يرفع اسم الجولاني من قوائم الإرهاب

وأكد “سلامة” انه على الرغم من هذه التحولات فإن رفع اسم “الجولاني” من قوائم الإرهاب ليس أمرًا بالسهل فهناك ثلاثة عوامل رئيسيه تعقد هذا الأمر أولها الماضي المرتبط ب"الشرع" بتنظيم القاعدة.



ثانيًا استمرار التوترات مع الحلفاء الذين لديهم مصالح متقاربة في سوريا.

ثالثًا الضغوط القانونية والسياسية التي ستترتب عليها رفع اسم “الجولاني” من قوائم الإرهاب حيث يتطلب ذلك مراجعات قانونية دقيقة بعدد من الإدارات الأمريكية والكونجرس ومراكز الأبحاث المؤثرة.



الولايات المتحدة الأمريكية والجولاني

وتابع:" كما تبقى الإدارة الأمريكية متوجسة من الجولاني وهيئة تحرير الشام من حيث المصداقية الدولية إذا غيرت الولايات المتحدة موقفها تجاه هيئة تحرير الشام فقد ينظر اليها بازدواجية في معايير في مكافحة الإرهاب يضر بعلاقتها مع الدول الأخرى كما أن هناك تخوفات من أن تعود هيئة تحرير الشام إلى أجندات جهادية لظروف السياسية مما قد يجعل الولايات المتحدة تبدو ساذجة أو متهاونة.

وأشار إلى أن الحسابات الداخلية في سوريا معقدة فتعد هيئة تحرير الشام حاليًّا قوة عسكرية وسياسية لكن التعاون معها قد يعقد التوازنات مع القبائل المعارضة الأخرى والحكومة المؤقتة مما يزيد من تعقد المشهد السوري.



واختتم: "رغم كل هذه العقبات إلا أن واشنطن قد تدرس إعادة النظر في تصنيف الجولاني وهيئته على قوائم الإرهاب إذا تحقق عدد من الشروط منها التزام واضح بمبادئ مكافحه الإرهاب والاستعداد عالميا لمحاربة الحركات المتشددة الأخرى مثل داعش إلى جانب شراكة مع الحكومة المؤقته في إدلب ودعم الاستقرار بسوريا وإذا نجحت هيئة تحرير الشام في تقديم نموذج حكم ديمقراطي مقبول دوليا فقد يفتح الباب أمامها للاعتراف من المجتمع الدولي".

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