التحفظ على 1500 قطعة حواوشي بمطعم شهير في بورسعيد (صور)

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بقيادة المهندس خالد فهمي، مدير الرقابة، وإبراهيم الدهري، رئيس الرقابة، حملة مكبرة نطاق حي الشرق، اليوم الأحد، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف محمد حلمي، وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير المديرية.

ضبط 1500 قطعة حواوشي مخالفة، فيتو

ضبط 1500 قطعة حواوشي مخالفة

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط 1500 قطعة حواوشي مغلف ومجمد داخل ثلاجة خاصة بأحد المطاعم ببورسعيد، بدون فواتير ولا بيانات ومدون عليه تاريخ صلاحية وهمي بخط اليد، مما يشكل خطرًا على صحة مستهلكيه - بحسب بيان مديرية التموين.

ضبط 1500 قطعة حواوشي مخالفة، فيتو

وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 1500 قطعة حواوشي مخالفة، فيتو

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