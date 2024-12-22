التحفظ على 1500 قطعة حواوشي بمطعم شهير في بورسعيد (صور)
شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بقيادة المهندس خالد فهمي، مدير الرقابة، وإبراهيم الدهري، رئيس الرقابة، حملة مكبرة نطاق حي الشرق، اليوم الأحد، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف محمد حلمي، وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير المديرية.
ضبط 1500 قطعة حواوشي مخالفة
وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط 1500 قطعة حواوشي مغلف ومجمد داخل ثلاجة خاصة بأحد المطاعم ببورسعيد، بدون فواتير ولا بيانات ومدون عليه تاريخ صلاحية وهمي بخط اليد، مما يشكل خطرًا على صحة مستهلكيه - بحسب بيان مديرية التموين.
وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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